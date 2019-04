CCOO cree que Nestlé ha "perdido la oportunidad" de dignificar el empleo de fijos discontinuos y eventuales

Publicado 01/04/2019 14:15:42 CET

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria ha lamentado que la empresa Nestlé, con planta en La Penilla de Cayón, con el nuevo convenio colectivo ha "perdido la oportunidad" de dignificar el empleo de una parte "importante" de la plantilla: los trabajadores fijos discontinuos y el personal eventual.

Los representantes sindicales de CCOO en la factoría valoran positivamente la rúbrica a nivel económico, pero rechazan "el trato que sufren" estos empleados, mujeres en su mayor parte.

"Era fundamental que el convenio normalizase la situación de los fijos discontinuos porque hay casos de personal que trabaja un mes y están en casa el resto del año", ha apuntado la formación sindical en un comunicado, en el que valora la "bondad" del acuerdo a nivel económico pese a que -denuncia- no se ha aprovechado para mejorar la parte social y "normalizar" empleos que "distan mucho de ser de calida".

Por eso, los tres representantes de Comisiones en la planta cántabra han dicho 'no' a un documento que -denuncian- "obviaba una situación de precariedad en el empleo cada vez más latente" en este centro de trabajo, pues el 20% de la plantilla está contratada como fija discontinua.

El nuevo convenio ya aprobado y que tendrá una vigencia de cinco años, --del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2023--, regula las condiciones laborales de unos 950 trabajadores de la región, de los que entre 150 y 200 son fijos discontinuos.

Juan Antonio Sáez Uranga, delegado de CCOO en Nestlé, ha explicado en un comunicado que el convenio de Nestlé en los distintos centros de trabajo en España viene prácticamente marcado por la negociación de la planta central en Esplugas de Llobregat.

Así, el sindicato "se esperaba" lo pactado, "sin necesidad de mucha negociación", y el objetivo, para esta formación, era añadir otras mejoras en la parte social del documento.

"No entendemos cómo no se ha vuelto a someter a votación el preacuerdo alcanzado, sobre todo tras el rechazo de una primera propuesta con un incremento salarial del 1,5% fijo más otro 0,5% en variables", sostiene el sindicalistas.

Señala que en esa primera votación participaron alrededor de 500 trabajadores de los que el 80% votaron 'no' al acuerdo. Después, "no ha habido más convocatorias" y "no han dado posibilidad a los trabajadores" de expresar su conformidad o no con la propuesta", han remarcado desde CCOO.

El sindicalista indica así que el convenio definitivo "no incluye reivindicaciones aprobadas" por todas las secciones en el comité de empresa, como la mejora del plus de nocturnidad, la percepción del que mejora la situación de baja por enfermedad o accidentes o la licencia para acompañar a familiares.

"Y lo que es peor aún, estos dos últimos puntos sí han sido recogidos en otros convenios de la empresa, como es el caso de la planta de Girona que, por sus características y funcionalidad, es la más parecida con la cántabra", contrasta al respecto. .

"Nos hemos visto solos. Hemos sido el único sindicato que ha tenido en cuenta la voluntad de los trabajadores y trabajadoras y parece que al único que le preocupa las condiciones laborales y el futuro que marcará a la fábrica. Tras años de pérdidas de poder adquisitivo mientras que la empresa aumentaba sus beneficios, no podemos pasar por alto la situación de aquellos que sufren más precariedad en este centro", se ha lamentado para concluir Sáez Uranga.