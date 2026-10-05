CCOO cuestiona las prioridades de Torrelavega en inversiones para bomberos y pide la compra de un vehículo nodriza

Bomberos de Torrelavega - CCOO

SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Torrelavega ha tachado de "incongruente" la adquisición por parte del Consistorio de un vehículo "no prioritario" para el parque de bomberos al considerar que hay otras necesidades "obvias, ya identificadas" desde hace años y que están marcadas como prioritarias, entre ellas, la compra de un vehículo nodriza.

La representación sindical de CCOO en la capital del Besaya ha salido al paso tras el reciente anuncio municipal de una importante inversión para adquirir una autombomba ligera para el parque de bomberos y ha reclamado al concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, que explique cuáles son las prioridades actuales del servicio, el destino de las inversiones procedentes de UNESPA para el parque de bomberos y las cantidades que permanecen pendientes de ejecutar.

"El Ayuntamiento ya reconocía en 2016 la necesidad de dotar al servicio de un vehículo nodriza e incluso Pérez Noriega decía entonces que los bomberos carecían de él y que era fundamental para actuar, por ejemplo, en zonas sin hidrantes", ha señalado el delegado de CCOO en el Consistorio, David Obregón.

En este sentido, ha explicado que este vehículo permite disponer "de una reserva de agua considerable allí donde no existe una red de abastecimiento con capacidad suficiente o donde las condiciones de la intervención hacen necesario garantizar un suministro continuo".

"Tener una nodriza en un servicio de bomberos como el de Torrelavega, que tiene un radio de acción más amplio, es fundamental porque no se trata de incorporar un vehículo más a la flota sino de incrementar la capacidad operativa del servicio y mejorar los recursos disponibles para afrontar determinadas emergencias. Es apostar por la seguridad y la eficacia", ha subrayado Obregón.

El sindicato ha recordado, además, que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha obligado al Ayuntamiento a invertir más de 500.000 euros correspondientes a las cantidades recibidas de UNESPA entre 2020 y 2023 y que no fueron destinadas a inversiones reales en el servicio y, aunque ha señalado que valora cualquier inversión que contribuya a mejorar el servicio, ha criticado que se adquieran vehículos "sin una planificación previa ni un diagnóstico de las necesidades reales del servicio del bomberos".

"Pedimos planificación, transparencia y que las inversiones respondan a las necesidades reales del servicio. Una necesidad que el propio Ayuntamiento consideraba imprescindible hace diez años no puede seguir esperando indefinidamente", ha concluido el delegado de CCOO.