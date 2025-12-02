CCOO denuncia que Correos "pretende obligar" al personal de reparto a conducir patinetes, con riesgo de accidentes

Archivo - Oficina de Correos.- Archivo - CORREOS - Archivo

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO, sindicato mayoritario en Correos, ha denunciado que la empresa postal pública "pretende obligar" al personal de reparto a pie a conducir patinetes eléctricos con un carro incorporado.

El sindicato ha advertido que este nuevo equipo de trabajo es un vehículo de movilidad personal (VMP) que por ley está obligado a circular por la calzada junto con el resto del tráfico rodado, "asumiendo un riesgo grave de sufrir accidentes graves, e incluso mortales".

Por esta razón, CCOO ha requerido a la dirección de Correos, con la que se reunirá el próximo día 4, a paralizar la implantación de los VMP y a "abandonar definitivamente la idea", y ha advertido de que, "en caso de llegar a producirse una desgracia denunciará por la vía penal a quienes han impuesto la medida".

Así lo ha señalado el sindicato este martes en nota de prensa, en la que ha censurado la "irresponsabilidad" de los directivos de la empresa, que están "precarizando" las condiciones laborales. Además, ha criticado que esta decisión "se impone despreciando los posicionamientos en contra de su introducción trasladados por todas las organizaciones sindicales de Correos".

"Ningún correo público europeo utiliza VMP en tareas de reparto por su peligrosidad y falta de eficacia en las labores de reparto a pie, siendo sus únicos usuarios el personal de reparto de algunas plataformas de Riders que, lamentablemente, padecen una situación de precariedad laboral", ha apuntado.

Al sindicato, que "consiguió paralizar la introducir los VMP en Correos pretendida por el anterior presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano", le "sorprende" que su actual presidente, Pedro Saura, "contra toda lógica ignore los argumentos preventivos y de seguridad para imponer su uso, buscando publicitar una falsa imagen de modernidad".

Para CCOO, la empresa postal pública con esta decisión no solo "pone en riesgo" la seguridad de sus trabajadores, sino que "busca precarizar las condiciones laborales", ya que los patinetes se facilitan al personal de reparto a pie "sin pagarles por ello el complemento de peligrosidad que cobran por convenio miles de personas repartidoras que utilizan motocicletas y vehículos de cuatro ruedas".

Según ha indicado, los datos confirman la "gran irresponsabilidad" que supone la decisión porque los accidentes de VMP en España con daños a la persona conductora aumentaron un 23% el pasado año: 396 siniestros, 240 heridos y 14 fallecidos, y desde 2020 han crecido más de un 400%, superando a los accidentes de ciclomotores.