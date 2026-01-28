CCOO denuncia la falta de personal en los Servicios Sociales y alerta del riesgo para la atención a menores vulnerables

Archivo - ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales). - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras en el Gobierno de Cantabria ha denunciado la situación de "indefensión" en la que se encuentran los Servicios Sociales autonómicos ante la falta de personal suficiente en los puestos de atención directa a personas vulnerables, entre ellas menores, que se está viendo agravada por la inexistencia de personal disponible en las listas de sustituciones.

La representación sindical ha apuntado que la Dirección General de Función Pública no está garantizando la cobertura necesaria en puestos de urgente necesidad, especialmente en servicios esenciales como la residencia de emergencia y primera acogida de Santander, donde la ausencia de educadores sociales está impidiendo cubrir bajas, vacaciones y permisos del personal.

Esta carencia de personal interino disponible está obligando a que el personal funcionario que ya trabaja en estos centros tenga que asumir todas las necesidades del servicio, lo que supone "una sobrecarga de trabajo constante y la vulneración de derechos laborales básicos, al no poder disfrutar de sus descansos ni ser sustituidos adecuadamente".

En un comunicado, la secretaria general de la sección sindical de CCOO en el Gobierno de Cantabria, Reyes Baquero, ha explicado que el problema no es sólo que falten educadores sociales, que desempeñan un papel "imprescindible" en la protección de menores y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, sino que además "se pone en riesgo la adecuada atención, apoyo y protección que deben recibir los menores y sus familias".

La situación se ha visto agravada tras quedar sin vigencia, a 1 de enero, las bolsas de interinidades anteriores, con lo que queda "una bolsa agotada como único recurso disponible".

Una decisión que, según ha censurado, no ha tenido en cuenta las necesidades específicas de servicios que requieren sustituciones obligatorias y continuas.

Y es que, por ejemplo, durante 2025 se realizaron 111 llamamientos de personal interino de la especialidad de Educación Social, uno de los cuerpos con mayor número de llamamientos, lo que evidencia la necesidad estructural de este personal a juicio de CCOO.

Para Baquero, "lo peor es que a día de hoy no se ha iniciado el proceso para la creación de la bolsa abierta y permanente de Educación Social, una alternativa de la que se habló como solución pero que la Administración no ha puesto en marcha ni está utilizando".

"No se puede garantizar una atención de calidad a la infancia y adolescencia si no se dota a los servicios de profesionales suficientes y especializados. La protección de los menores debería ser una prioridad absoluta y, sin embargo, se están tomando decisiones administrativas que dejan a estos servicios en una situación crítica", ha lamentado.

Por todo ello, el sindicato ha exigido a la Consejería de Presidencia que adopte "inmediatamente" las medidas necesarias para garantizar la cobertura de estos puestos, que reactive o cree las bolsas de interinidades necesarias y ponga fin "a una situación insostenible que está afectando gravemente tanto a la ciudadanía más vulnerable como a las condiciones laborales del personal de los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria".