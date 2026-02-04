CCOO denuncia la "infradeclaración" de enfermedades profesionales en Cantabria

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) de Cantabria ha denunciado la "infradeclaración" de enfermedades profesionales después de que durante el 2025 solo se comunicaran dos partes de agentes cancerígenos -119 a nivel estatal-, una cifra que tilda de "irrisoria" y que "no refleja" la exposición que padecen los trabajadores en sectores como la industria, la construcción, servicios o el ámbito sociosanitario.

Con motivo de la conmemoración este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha subrayado que "hay un grave problema de infra-registro de enfermedades profesionales, pero en el caso del cáncer es todavía más escandaloso".

"El cáncer laboral sigue oculto en las estadísticas, tratándose como enfermedad común cuando en muchos casos tiene su origen en el trabajo, y ello repercute en que se priva a las personas trabajadoras de sus derechos y se sobrecarga el gasto de los sistemas públicos de salud, que asumen los costes de la atención sanitaria de estos procesos", ha trasladado en un comunicado.

En Cantabria, dentro de las actividades de prevención del cáncer profesional incluidas en la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2028, se recoge la creación de un registro con los casos de cáncer comunicados a la autoridad laboral y otro, por la autoridad laboral, de actividades y procedimientos industriales en los que se utilicen agentes cancerígenos o mutágenos.

Lombilla ha destacado que esta inclusión es fruto de una "intensa" negociación y recoge una de las principales reivindicaciones de CCOO dada la importancia que tiene para los trabajadores expuestos a estas sustancias, por lo que ha pedido "agilidad en su avance".

El sindicato ha subrayado que, según las estimaciones científicas, entre el 4% y el 10% de los cánceres tienen origen laboral, derivados de exposiciones evitables a agentes cancerígenos como el amianto, la sílice cristalina, el polvo de madera, los humos diésel o determinadas sustancias químicas.

Ha añadido que la propia Comisión Europea ha apuntado que el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea (UE), con un 53% del total de las muertes laborales cada año, frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias.

Al respecto, Lombilla ha recalcado "nadie debería enfermar de cáncer por ir a trabajar" y por ello "hay que actuar desde la prevención". Finalmente, ha exigido que se ponga el foco en el reconocimiento de las enfermedades profesionales.