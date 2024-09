CCOO denuncia que Reinosa ha vuelto a estar ayer sin médico de SUAP ni UVI móvil

Hubo una emergencia y cuando llegó el SUAP de Mataporquera no pudo hacer nada porque la persona había fallecido SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado que este jueves, 26 de septiembre, de nuevo los vecinos de Reinosa han vuelto a estar sin médico en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y sin UVI móvil.

La delegada de CCOO en el Hospital Tres Mares, María José Barrio, ha explicado este viernes en un comunicado que ayer hubo una emergencia "a la que solo pudieron acudir los técnicos". "Se recurrió al SUAP de Mataporquera que, cuando pudo llegar 45 minutos después, no pudo hacer nada porque la persona ya había fallecido".

Barrio ha subrayado que el sindicato ya avisó de que "hasta el momento habíamos tenido suerte pero la suerte ya se acabó y tenemos que lamentar consecuencias".

Es por eso que la federación ha vuelto a exigir una base del 061 en la comarca, "para que no haya que volver a lamentar episodios así".

"La ciudadanía no se merece estar siete días desde que comenzó el verano despojada de un servicio público esencial como es el del médico de urgencias y la UVI móvil. La vida de las personas no puede depender de la deriva de una Consejería de Salud que hasta el momento ha demostrado que la sanidad pública y de calidad no está entre sus prioridades", ha criticado Barrio.

"Algo hay que hacer y hay que hacerlo ya", ha instado, y ha recordado que la ciudadanía de Reinosa "nos ha respaldado en nuestras movilizaciones".

La sindicalista ha subrayado que la Consejería de Salud y el Gobierno de Cantabria "deben de entender de una vez por todas que la salud de la población es lo más importante y que la sanidad tiene que estar garantizada al cien por cien y ser pública en todas partes. No se puede escatimar porque hasta ahora ha habido suerte, pero a la vista está que la suerte se acaba", ha reiterado Barrio, que no ha descartado seguir con el calendario de movilizaciones si la Consejería de Salud, con César Pascual, a la cabeza, "no hacen una apuesta seria y decidida por la sanidad en la región".

"Si persisten en su empeño nos encontrarán de nuevo en las calles", ha enfatizado.