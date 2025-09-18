CCOO denuncia la suspensión de guardias de Traumatología en el Hospital de Laredo por falta de personal

Lamenta que no hubo traumatólogo de guardia este puente y que la solución de la Consejería es derivar urgencias a Valdecilla

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha denunciado la falta de profesionales en la plantilla orgánica del servicio de Traumatología del Hospital Comarcal de Laredo, una "grave situación" que habría desembocado en la suspensión de guardias de esta especialidad por primera vez en 34 años.

El sindicato ha detallado que entre los días 12 y el 15 de septiembre no ha habido traumatólogo de guardia en el centro hospitalario y la solución que ha dado la Consejería de Salud "es que se derivasen a Valdecilla estas urgencias".

Una situación que, según el delegado de CCOO en el Hospital de Laredo, Carlos Ateca, ya han comprobado que "se va a alargar y cronificar al contar únicamente con los traumas del hospital, puesto que los de Valdecilla ya no acuden".

Este escenario "implica una sobrecarga especial de los profesionales de este servicio en el Hospital de Laredo, que se ocuparán de las guardias entre semana, con las que ya cumplen sus horas de jornadas y de jornada complementaria estipuladas en la normativa, y, además, los fines de semana estarán localizados de manera consultiva".

En este sentido, Ateca ha advertido que "la escasez de personal repercute directamente en la ciudadanía de la zona oriental de Cantabria, que ya sufre listas de espera superiores a los dos años en Traumatología y, en muchos casos, es derivada a centros privados".

El sindicalista ha precisado en un comunicado que actualmente, de una plantilla prevista de 11 traumatólogos, solo cinco se prestan servicio y cuatro de ellos realizan guardias que superan "con frecuencia" las 48 horas de jornada laboral semanal.

En su opinión, esta situación pone de relieve la "insuficiencia e ineficacia" de la medida que tomó la Consejería de Salud, que plantea que traumatólogos de Valdecilla cubran algunas guardias de Laredo de lunes a jueves, y que "provoca no solo que los fines de semana sigan recayendo en el personal del hospital comarcal y se produzcan situaciones como la de este puente, con una ausencia total de guardias, sino que además genera agravio comparativo entre unos y otros profesionales".

CCOO ha recordado que no firmó ese acuerdo por considerar que "infravalora a los compañeros" del hospital, que son quienes han estado realizando las guardias y a quienes "no se las quisieron pagar como al resto de desplazados, además de no permitir abrir esas plazas a traslados". Una serie de decisiones por parte de Salud que "ahondan en la discriminación de una parte de profesionales y dejan claro que los comarcales no son importantes para esta Consejería", según Ateca.

Así, el sindicato ha instado a la Consejería a adoptar medidas urgentes de gestión de personal y mostrar un compromiso "real" con los hospitales comarcales de la región, para garantizar que la población de la comarca oriental no padezca listas de espera más largas que en otras zonas de la comunidad.

Además, ha insistido en que la sanidad de Cantabria "necesita un acuerdo global" para ocupar plazas de difícil cobertura en todo el Servicio Cántabro de Salud, incluida la Atención Primaria, y "no se puede actuar a salto de mata".

Respecto a las listas de espera, CCOO ha denunciado "falta de transparencia" en la información pública, ya que destaca que "desde febrero de 2024 no se publican los datos de listas de espera del Hospital de Laredo y, en su lugar, la Consejería difunde únicamente un promedio de los cuatro hospitales públicos de la comunidad, lo que impide conocer la situación real de cada centro".