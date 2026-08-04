CCOO destaca el "buen rumbo" del empleo aunque hay que pulir "muchas aristas de precariedad"

Archivo - Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO Cantabria - CCOO - Archivo

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha destacado este martes, tras conocer los datos del paro y de afiliación de julio, el "buen rumbo" del empleo en Cantabria, si bien considera que aún "quedan muchas aristas de precariedad por pulir y muchos abusos laborales por exterminar".

Así lo ha señalado la secretaria de Empleo del sindicato en Cantabria, Laura Lombilla, quien ha valorado de forma "positiva" que la comunidad haya sido una de las tres donde bajó el paro en términos mensulaes, concretamente en 250 personas respecto a junio (-0,94%), una bajada solo superada por Andalucía y Extremadura. Con respecto a julio de 2025, la reducción ha sido de 616.

Además, ha recalcado que la cifra de 26.355 personas desempleadas a cierre de mes es la más baja en un julio desde 2008.

Por otro lado, CCOO ha destacado que Cantabria ha registrado en julio "récord total y absoluto en la serie histórica" en afiliación.

De los datos del paro, ha resaltado que el descenso sigue liderado por el sector Servicios (-185), aunque ha celebrado que también lo ha hecho en la industria (-63) y en la agricultura (-9). Ello no ha ocurrido en la Construcción ni en el Colectivo Sin Empleo Anterior, donde ha crecido ligeramente, en tres y cuatro personas, respectivamente.

Por otro lado, ha valorado que el paro ha descendido en mujeres (-90) y en hombres (+160) y también en menores de 25 años y en mayores de 45, mientras ha crecido en el tramo de los 25 a los 44.

"Los datos de paro, en líneas generales, son buenos; los esperados para un mes de julio, pero nos preocupa que el descenso del desempleo no sea para igual para todos los tramos de edad y que, de hecho, incluso aumente entre las personas de 25 a 44 años", ha señalado Lombilla.

LA "PARTE NEGATIVA": LA TEMPORALIDAD

Sin embargo, CCOO ha encontrado la parte negativa de los datos de empleo en la contratación, ya que menos del 26% de los contratos registrados son indefinidos mientras que en el conjunto del país este porcentaje se incrementa a casi el 39%.

"Tenemos que lamentar que el 74% de los contratos registrados en julio sean temporales (15.399) y, lo que es peor, que se aprecie una pérdida de estabilidad en el empleo ya que, si lo comparamos con el mes anterior, el número de contratos indefinidos ha descendido en 230 (5.387 en total, un 4,09% menos) mientras que la temporalidad crece (1.034 contratos temporales firmados, +7,20%). No es bueno que en los meses de mayor intensidad en el empleo sea cuando haya más precariedad", ha apuntado Lombilla.

La secretaria de Empleo de CCOO ha concluido señalando que "el objetivo es avanzar hacia el pleno empleo, pero no sólo para reducir las cifras de personas desempleadas sino con las miras puestas en que ese empleo que se crea sea digno, estable y con garantías para todas esas personas que quieren trabajar y eso se logra cerrando las brechas de género, combatiendo la parcialidad involuntaria y otras formas de precariedad y, también, mejorando los salarios".