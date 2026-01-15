CCOO dice que la construcción de una nueva nave forestal en Alto Asón responde a una denuncia del sindicato

SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Comisiones Obreras en el Gobierno de Cantabria ha señalado que el inicio de las obras de construcción de la nueva nave forestal prevista en la comarca del Alto Asón anunciado recientemente por el Ejecutivo regional es fruto de una denuncia de CCOO ante la Inspección de Trabajo, "que nos dio la razón y envió un requerimiento para subsanar deficiencias en las actuales instalaciones para el personal del servicio de Montes de la zona".

En un comunicado, la secretaria general de la sección sindical de CCOO en el Gobierno de Cantabria, Reyes Baquero, ha subrayado que "ha hecho falta una denuncia para forzar a la Administración, con un requerimiento de la Inspección emitido en octubre de 2024 con un plazo de entre 15 días y un mes para la subsanación, a iniciar una nueva construcción y acabar con la dejadez y el olvido que ha sufrido el colectivo de trabajadores durante los últimos años, y que la propia presidenta de la comunidad ha reconocido en su visita a las obras".

El sindicato denunció en abril de 2024 que la nave situada en Cubillas -que es, en realidad, una vivienda- "o reunía requisitos de salubridad y confortabilidad, además de mostrar evidentes signos de deterioro, pero al existir un proyecto de construcción de una nave, "se dilataba y agravaba el problema, sin poner fecha al comienzo de esa obra y haciendo insostenible la habitabilidad", ha apuntado Baquero.

Entre las numerosas deficiencias "que incumplen la normativa de riesgos laborales", la sindicalista ha denunciado que la ubicación de la casa y su cercanía al río favorecen inundaciones en la parte inferior -la que el personal utiliza como vestuario- cuando hay crecidas, exponiendo a los trabajadores "a condiciones nocivas", a lo que se unen filtraciones en el tejado.

Además, el personal carece de doble taquilla, con lo que deben guardar su ropa personal en la misma que la de trabajo, "lo que constituye un nuevo riesgo porque está demostrado que en la ropa utilizada en extinción de incendios existen sustancias cancerígenas presentes en el hollín", ha explicado.

También, sobre las declaraciones de María José Sáenz de Buruaga llamando a la responsabilidad y la tolerancia cero frente a quienes ponen en riesgo las vidas de bomberos y agentes del Medio Natural, Baquero ha dicho que CCOO se suma a este llamamiento para exigir, precisamente, a la Consejería de Desarrollo Rural la aplicación de las medidas preventivas que desde noviembre de 2025 le exige la Inspección de Trabajo, además de todas las que vienen recogidas en las evaluaciones de riesgo.

Y es que, tras otra denuncia del sindicato ante este organismo, la Inspección reconoció que son los propios trabajadores los que tienen que llevar a su domicilio la ropa de trabajo para su lavado y descontaminación a pesar, de nuevo, de contener sustancias cancerígenas.

"Otro incumplimiento del Gobierno en materia de medidas preventivas, puesto que ha transcurrido más de un año desde que se ha determinado la necesidad de implantar un servicio de lavado profesional, y, por el momento, no cuentan con él", ha concluido Baquero.