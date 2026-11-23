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SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha apuntado este lunes que la esperanza de vida media tras la jubilación es de 22 años y ha reclamado políticas públicas que garanticen calidad de vida para los mayores de 65 años durante este periodo, que en Cantabria son el 25,5 por ciento de la población.

El sindicato ha presentado el Observatorio Social de las Personas Mayores 2026 y ha incidido en los principales retos que deben afrontar las administraciones para garantizar las mejores condiciones a las personas de esta franja de edad: salud, atención a la dependencia y pensiones.

Así, la secretaria general de la organización en Cantabria, Rosa Mantecón, y los responsables de las federaciones de pensionistas nacional y de la región, Ignacio García y José Antonio Sánchez respectivamente, han reclamado más presupuesto para sanidad pública.

Según Mantecón, el sistema está "infrafinanciado" con un "deterioro en la atención" debido a las listas de espera, "cierres de consultorios" y una política que "se ha encaminado en los últimos tiempos hacia la externalización e incluso la privatización de servicios".

Al respecto, ha reclamado que la inversión sanitaria alcance el 7,5% del PIB y que de este se destine, como poco, el 25% a la atención primaria, "que es la puerta de entrada de nuestro servicio público sanitario".

En cuanto a la atención a la dependencia, han cifrado en 8.000 los usuarios de programas de ayuda a domicilio o residencias y han denunciado "retrasos" en la concesión y "falta de transparencia" en el sistema de copago por parte de las comunidades autónomas.

En este sentido, García ha dicho que "no se sabe lo que aportan las comunidades" --el Estado, un 38%-- y ha criticado que "poco a poco vamos derivando a sistemas de atención low cost", que son aquellos que "consisten en que yo te doy una cantidad y tú, si tienes una necesidad, te pagas la diferencia y te buscas la vida". Es decir, "si la residencia te cuesta 2.000 euros porque no hay públicas, si tienes que ir a una privada, pues tú te pagas la dependencia".

En este ámbito han reclamado también una profesionalización de los cuidados, que en muchos casos corre a cargo de familiares, especialmente mujeres, y retribuciones suficientes.

Han cifrado en 1,7 millones las personas atendidas por el sistema para atención a la dependencia y han resaltado que con la nueva normativa que entrará en vigor en enero se podrán reducir los tiempos de espera para recibir la ayuda de dependencia a 90 días.

En cuanto a las pensiones, han señalado que son una cuestión "ideológica" y han destacado la importancia de la "contrarreforma" del año 2021, que "vino a retrotraer a nuestro país al escenario anterior de la reforma de los recortes del Partido Popular", ha subrayado Mantecón.

Así, ha dicho que esta contrarreforma recuperó la "revalorización de las pensiones conforme a la inflación, al IPC medio de nuestro país para cada ejercicio, lo que ha supuesto que, en los cinco años de vigencia, las pensiones se han revalorizado por encima del 20%, muy lejos de lo que hubiera sido el incremento del 1,25% si hubiéramos continuado con la reforma del Partido Popular". También ha resaltado que la reforma de pensiones del año 2021 consiguió eliminar el factor de sostenibilidad.

En cuanto a Cantabria, han recordado que la pensión media es de 1.445 euros, lo que la sitúa en el sexto puesto del ranking nacional.

Además, han hablado de la "brecha de género" que ha provocado diferencias de más de 400 euros entre lo que pueden llegar a cobrar hombres y mujeres.

ELECCIONES

Finalmente, los representantes de CCOO han pedido a los partidos políticos que concurren este 29 de noviembre a las elecciones generales que aclaren cual es su postura respecto al sistema público de pensiones.

Mantecón ha aludido a manifestaciones de portavoces del Partido Popular en este sentido, y ha pedido "que se les diga a las personas mayores si se piensa continuar la senda de la garantía del poder adquisitivo de las personas mayores o si se piensa proponer para este país una política de retroceso en cuanto a la capacidad adquisitiva y de derechos de las personas mayores".