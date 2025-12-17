CCOO exige la dimisión de Pascual por "apropiación indebida del derecho a la negociación colectiva" en la sanidad

Archivo - El consejero de Salud, César Pascual. - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria ha exigido la dimisión del consejero de Salud, César Pascual, por "apropiación indebida y usurpación del derecho a la negociación colectiva de las condiciones laborales de todo el personal de la sanidad pública", una actuación que considera ilegal y que vulnera de forma grave los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

La federación responde así a los "constantes pactos" que está alcanzando la Consejería de Salud con diferentes organizaciones --ayer con CSIF-- "al margen del único espacio legítimo de negociación, la Mesa Sectorial que, hasta ahora, César Pascual está ignorando".

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, Arantxa Cossío, ha ahondado que la forma de actuar de Pascual "supone un atentado y un desprecio manifiesto a todas las personas que trabajamos en el SCS".

"No nos cansaremos de repetir que CCOO es el sindicato mayoritario de la sanidad pública de Cantabria. Y no lo decimos nosotras sino que lo dijeron los y las trabajadoras tras los resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales. Su respaldo mayoritario es consecuencia de nuestra política sindical porque CCOO no se vende políticamente ni firma cheques en blanco. Nuestra trayectoria se basa en la independencia, la coherencia y la defensa rigurosa de la negociación colectiva", ha defendido Cossío.

El sindicato ha insistido en que la Mesa Sectorial es "el único foro legal" donde deben negociarse y aprobarse las condiciones laborales del personal de la sanidad pública de Cantabria. Sin embargo, en lo que va de legislatura, el consejero "no ha asistido a las reuniones celebradas" lo que "demuestra el desprecio absoluto del consejero hacia las plantillas del SCS", a juicio de la federación.

A pesar de la "falta de reuniones y del abandono institucional", la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios ha participado activamente en todos los espacios de negociación, realizando propuestas y aportaciones en materias clave como el acuerdo de vacaciones y permisos, el de contrataciones, el plan de igualdad, el protocolo de prevención del acoso laboral o la carrera y desarrollo profesional, tanto ordinario como extraordinario... Todos estos asuntos se encuentran pendientes de borradores definitivos que deben ser llevados a la Mesa Sectorial para su aprobación final.

"Sabemos que hay organizaciones sindicales dispuestas a firmar cualquier cosa, incluso acuerdos sin estudio económico o que legalmente es de otros foros, pero todo debe pasar por Mesa Sectorial. CCOO no firmará nada que no suponga avances reales para todas las categorías profesionales sin excepción", ha subrayado Cossío.

El sindicato ha apuntado que el pago de los complementos de nocturnidad y festividad en situaciones de baja ya ha sido aprobado por el Parlamento de Cantabria, "fruto de la insistencia de CCOO y de las movilizaciones convocadas". Asimismo, CCOO, junto con otras organizaciones, ya tiene firmado el encuadramiento extraordinario de carrera y desarrollo profesional.

En este sentido, CCOO ha tachado de "inaceptable "que el consejero "venda a bombo y platillo" acuerdos que ya están encauzados y que se "oculte tras sindicatos hermanos" para "firmar humo, discriminaciones, cheques en blanco y balones de oxígeno a un gobierno incapaz de negociar unos presupuestos dignos para la sanidad pública".

CCOO ha defendido su propuesta "sólida" para mejorar las condiciones laborales "de todas y todos" y ha enumerado algunas de las deficiencias que aún existen. Así ha denunciado la "grave situación" del personal laboral, que continúa sin promoción profesional, con salarios más bajos y jornadas más largas, y del personal estatutario, con trabajadores que no pueden disfrutar de sus vacaciones, que no tienen cartelera o que cobran de forma desigual según el ámbito asistencial, ha dicho.

"Y esto sin contar con el caos en las OEP, con bases que no se cumplen, vacantes a punto de cumplir el plazo máximo sin caducar o el incumplimiento del concurso abierto y permanente finalizado en 2024... Es de traca que el personal en formación solo aparece en los discursos cuando conviene, pero ha sido CCOO quien ha ganado sentencias que mejoran sus retribuciones y su conciliación frente a una consejería que los utiliza como mano de obra barata", ha denunciado Cossio.

Por último, el sindicato ha alertado del incumplimiento de la normativa estatal en Atención Primaria. Si antes de finalizar 2025 no se cumplen los requisitos aprobados el pasado 18 de junio en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Cantabria perderá la financiación del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. "Ni siquiera cumplen con lo que ya es ley. Esta es la verdadera dimensión de una gestión que deteriora cada día un poco más la sanidad pública", ha concluido Cossío.