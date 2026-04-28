CCOO exige ejecutar medidas preventivas en el IES Augusto G. Linares y un plan de choque en las centros públicos

Archivo - Desprendimiento de una fachada del CEIP Virgen de Valencia en Piélagos.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS - Archivo

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha reclamado este martes, coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la ejecución inmediata de las 27 medidas preventivas pendientes en el IES Augusto G. Linares de Santander.

También ha exigido un plan de choque "real" para "acabar con las deficiencias de todas las infraestructuras educativas públicas de la región".

Así lo ha solicitado en un comunicado, en el que ha denunciado que la situación concreta de dicho instituto refleja "un problema más amplio relacionado con la falta de inversión, mantenimiento y planificación preventiva en materia de seguridad y salud laboral en el ámbito educativo".

De este modo, el sindicato ha afirmado que, tras una denuncia de CCOO a la Inspección de Trabajo y dos años de seguimiento, un informe oficial fechado este mismo abril revela que la Consejería de Educación (PP) "sigue sin cumplir con medidas de seguridad críticas en este centro".

Según ha explicado, el reciente control de implantación de medidas preventivas (expediente ER-2024-03) ha detectado que sólo se ha cumplido el 50 por ciento de las medidas de corrección urgente, mientras que siguen pendientes 18 medidas de nivel 3 (a corto plazo), que incluyen la necesidad de estudios sobre la estabilidad de la cimentación por hundimientos del terreno y filtraciones, así como deficiencias en la instalación eléctrica.

Además, CCOO ha subrayado que el centro "carece de sistemas automáticos de alarma" y tiene salidas de emergencia "inhabilitadas o mal señalizadas", entre otras cuestiones.

FALTA DE COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN Y OPACIDAD

La federación ha puesto el foco en el instituto de Santander como "claro ejemplo del deterioro de las condiciones de seguridad en los centros educativos de la región". Sin embargo, también ha incidido en que, en menos de un mes y medio, se han producido dos desprendimientos de fachada en colegios públicos de Cantabria, primero en el CEIP Virgen de Valencia de Renedo de Piélagos y ahora en el CEIP Amós de Escalante de Torrelavega.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha señalado que "no se puede seguir mirando hacia otro lado mientras los centros educativos presentan deficiencias que afectan directamente a la seguridad y la salud de quienes trabajan y estudian en ellos".

Sánchez ha insistido en que "el caso del IES Augusto González Linares es especialmente preocupante, pero no es aislado, sino que evidencia una falta de compromiso estructural con la prevención de riesgos laborales en la educación pública".

En este sentido, el sindicato ha exigido a la Administración educativa que actúe de manera inmediata para garantizar unas condiciones "seguras en todos los centros, empezando por una evaluación rigurosa de los riesgos existentes y la puesta en marcha de actuaciones concretas que den respuesta a las deficiencias detectadas".

Además, ha denunciado que desde el 30 de junio de 2025, la Consejería de Educación "oculta de forma sistemática" las obras de mantenimiento que ejecuta o planifica, y que existe "una opacidad absoluta" en la contratación de obras inferiores a 40.000 euros, "eliminando cualquier tipo de transparencia o control social", ha alertado.

"Para la Federación de Enseñanza de CCOO esto significa un claro abandono de la enseñanza pública y un grave factor de desigualdad. Vemos como mientras dejan caer las infraestructuras de los centros públicos se destinan fondos europeos a mejorar los patios de la privada-concertada", ha dicho Sánchez.