CCOO lamenta que Cantabria lidere el aumento del paro y alerta de la subida entre mujeres

Archivo - Varias personas pasan frente a una oficina de empleo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras lamenta que Cantabria sea la comunidad autónoma donde más aumentó el paro en enero, con un sector servicios que "absorbe toda la subida", y alerta además del "importante" incremento del desempleo femenino, con 802 mujeres que representan el 71,9 por ciento de las nuevas personas sin trabajo.

El sindicato ha valorado así en un comunicado los datos publicados este martes, según los cuales la región sumó 1.114 parados en el primer mes del año, un 3,99% más y 2,73 puntos por encima del crecimiento nacional (1,26%), que elevan el total a 29.012.

Se trata de "malas cifras" para CCOO que, en la comparativa por edad, destaca el repunte del desempleo en todas las franjas, aunque es "especialmente significativo" en mujeres mayores de 45 años, pues el 53% de las nuevas paradas superan esa edad. Y si se suman los hombres, el total alcanza el 58,41% del paro.

Por sectores, servicios aglutina "prácticamente el total" de la subida del desempleo en enero en la región, con 1.116 personas más, mientras que la agricultura tiene los mismos parados que en diciembre (396) y en la construcción y la industria se ha reducido en 11 personas (hasta 1.811) y en 20 (hasta 2.123), respectivamente.

SIN LUGAR PARA EL OPTIMISMO

"Los datos no dan lugar al optimismo. Se repite el mismo esquema y los trabajadores del sector servicios, tras las navidades, se llevan la peor parte, soportando el mayor incremento del paro del mes de enero. Está claro que se cronifican las debilidades de nuestro mercado laboral con una dependencia excesiva del sector servicios que ofrece menor estabilidad que otros sectores de mayor valor añadido como el industrial y el tecnológico", ha indicado la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla.

En cuanto a la contratación, también ha descendido respecto a diciembre, con 12.220 contratos firmados, 879 menos, aunque en enero ha habido 206 indefinidos más y 1.085 temporales menos, consecuencia de quienes han finalizado su contrato en el sector servicios.

"La contratación indefinida en Cantabria supone el 26,06% del total mientras que en España alcanza el 41,62%, más de un 15% de diferencia. En nuestra región es difícil alcanzar mejores cifras de contratación con un sector servicios que genera empleo inestable y temporal ya que está vinculado a determinados periodos", ha manifestado la sindicalista.

Además, CCOO ha puesto el foco en las cifras de afiliación a la Seguridad Social ya que a pesar de ser "el mejor dato para un mes de enero de toda la serie histórica", con 232.117 cotizantes, la cifra ha "descendido" respecto a diciembre, cuando se contabilizaban 233.512, es decir, hay .395 personas afiliadas menos.

Ante esto, Lombilla ha considerado que "no hay que perder la oportunidad de reforzar las políticas activas de empleo para mejorar la inserción laboral de las personas desempleadas sin perder de vista la incorporación de instrumentos en la negociación colectiva que mejoren las condiciones de nuestro empleo".

En este sentido, CCOO insiste en la necesidad de avanzar en "una mejor distribución de los beneficios empresariales, un aumento de los salarios, una reducción de la jornada laboral y una apuesta firme y decidida por garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras".