CCOO muestra preocupación ante la baja contratación indefinida y la estacionalidad

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SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha valorado los datos del desempleo de junio destacando el descenso en 667 personas y que se ha batido el récord histórico en afiliación a último día para dicho mes, si bien ha expresado su preocupación ante la baja contratación indefinida y la estacionalidad.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que, con 242.458 afiliados a la Seguridad Social, es la primera ocasión en la que en un mes de junio en Cantabria hay más de 240.000 personas cotizando simultáneamente; un hecho que a su juicio confirma el "impulso" del mercado laboral regional a pesar de que las cifras reflejan el impacto del turismo, "generando un sesgo estacional marcado por el empleo temporal".

La secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha señalado que, un verano más, el sector servicios protagoniza la caída del desempleo, con 677 personas menos en el paro, lo que en su opinión "evidencia la excesiva dependencia que tiene el mercado laboral de Cantabria, sobre todo con los puestos de trabajo de la hostelería durante los meses estivales".

Por otra parte, ha valorado como "buenas" las cifras de contratación, ya que durante el mes de junio se firmaron en Cantabria 19.982 contratos, lo que supone 5.869 más que en el mes de mayo (41,59%) y 2.120 más que en el mes de junio de 2025 (11,87%).

"A pesar del crecimiento de la contratación tanto indefinida como temporal, no podemos mostrar una satisfacción completa, ya que la contratación indefinida continua en cifras más bajas de lo que nos gustaría, concretamente el 28,11% del total de la contratación, 13,35 puntos porcentuales por debajo de la media estatal que alcanza el 41,46% del total de los contratos" ha señalado Lombilla.

Finalmente, ha expresado su preocupación por que la influencia del sector servicios en el descenso del paro regional "opaque el necesario impulso de otros sectores con mayor capacidad para generar valor añadido".

A su juicio, el mercado laboral cántabroa "debería ser más estable, con el necesario objetivo de avanzar hacia niveles de ocupación más próximos al pleno empleo".