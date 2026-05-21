CCOO opina que "no contratar médicos sin MIR es la primera decisión sensata de la Consejería de Salud en 3 años"

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SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria ha opinado que, de cara al próximo verano, "no contratar médicos sin MIR es la primera decisión sensata de la Consejería de Salud en tres años".

En un comunicado, el sindicato ha criticado que, "un año más", la Consejería de Salud afronta el verano "sin una adecuación planificación de la asistencia sanitaria que, a su juicio, debería estar ya más que preparada".

De hecho, la federación ha apuntado que, en un par de semanas, comienza el periodo estival y "lo único que se sabe, y sólo por declaraciones en los medios de comunicación, es que otra vez se cerrarán consultorios y que la Consejería de Salud ha tomado la única decisión sensata y razonable en tres años: no contratar a personal médico sin MIR".

Para la representación sindical de CCOO, lo contrario sería "poner en riesgo la seguridad de la población y el deterioro de la calidad asistencial", sin contar, además, con que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el Real Decreto 183/2008 establecen que las plazas asistenciales deben ser ocupadas por profesionales que hayan completado la formación especializada vía residencia.

"Una vez más el entorno rural será quien pague las consecuencias de la falta de previsión y reorganización, sobre todo en Atención Primaria. Está claro que el acceso a la Atención Primaria en la región depende mucho de dónde se viva: la discriminación a la población del medio rural es más que palpable", ha afirmado la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, Arantxa Cossío.

Para la federación, el problema es "la incapacidad de la Consejería de Salud para retener el talento con condiciones atractivas"; unas condiciones que a su juicio pueden pasar por ofrecer más estabilidad, cargas asumibles de trabajo, priorización del tiempo libre o que las tardes sean consideradas jornada ordinaria para atender a la reivindicación de los profesionales médicos de que no les exijan horas extraordinarias y se racionalice la duración de su jornada.

"Si seguimos por este camino y no se pone remedio, el problema se extenderá a la enfermería especialista, que encontrará condiciones mejores en otros territorios", ha advertido Cossío, para quien "tampoco ha sido útil rechazar las dos plazas de formación MIR en la recién creada especialidad de urgencias y emergencias porque Cantabria se ha convertido así en la única comunidad autónoma que ha renunciado a implantar la nueva especialidad en esta primera convocatoria".

La federación ha criticado también que se utilice "la más que dudosa disculpa de la falta de profesionales" para instaurar un sistema de inteligencia artificial en el Servicio de Urgencias de Valdecilla, "exportable" al resto del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

"Van a sustituir la atención humana y personalizada por una conversación entre el móvil y una máquina. Algo realmente impensable en la atención cercana que se necesita, sobre todo en este servicio. La IA es una herramienta muy útil, pero nunca puede sustituir a las personas", ha sentenciado Cossío.

Para la sindicalista, "este nuevo invento al final se quedará en otro titular, como el de la libre elección de hospital para la ciudadanía de la región, o peor aún, sólo será vigente para la atención en el ámbito rural, perpetuando el sesgo y la diferencia asistencial en función de donde vivas".

"Sólo hemos apuntado algunas de las últimas malas decisiones pero la deriva es brutal, con discriminaciones entre profesionales, falta de negociación en los foros adecuados... nos recuerda a un virus informático, que infecta el sistema y lo destruye desde dentro. Eso es lo que está haciendo el actual ejecutivo cántabro con la sanidad pública", ha concluido.