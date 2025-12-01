CCOO organiza el IV foro de buenas prácticas de sostenibilidad en las empresas de Cantabria

Cartel - CCOO

Comisiones Obreras celebrará este miércoles, 3 de diciembre, la cuarta edición del Foro de Buenas Prácticas #SostenibilidadCCOO, con el que el sindicato reafirma su apuesta por el desarrollo sostenible y una producción limpia dentro de su proyecto "de implantación de medidas de la estrategia contra el cambio climático y de la economía circular y bioeconomía" durante el año 2025, centrado, en esta ocasión, en resaltar la utilización de los residuos como materia prima para ciertos procesos productivos.

Se trata de un encuentro técnico y profesional que tendrá lugar a partir de las 10.30 horas, en el Hotel Bahía de Santander, con la participación de las empresas seleccionadas por CCOO como ejemplo de buenas prácticas en materia de sostenibilidad medioambiental.

De este modo, participarán en la cita representantes de Agrolinera, Birla Carbon, Bodegas Sel D'Aiz, ENVISAD, La Bicicleta, La Lleldiría y Tecan, que compartirán sus proyectos y las medidas que han abordado durante el encuentro, ha informado el sindicato.

Además, el foro contará con la presencia del consejero de Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, y de los principales representantes del sindicato, como la secretaria general, Rosa Mantecón, o la secretaria de Medio Ambiente, Laura Lombilla, además de las diferentes federaciones y delegados de CCOO en algunas empresas seleccionadas.

Este encuentro pone fin a una actividad realizada por el sindicato en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente con el objetivo de dar a conocer buenas prácticas ambientales en empresas, instituciones y organismos oficiales.

Así, CCOO ha visitado cada una de las empresas seleccionadas para conocer en primera persona su actividad y proyectos para realizar, de forma posterior al foro, un informe con los aspectos más reseñables y destacados de cada una de ellas.