CCOO organiza unas jornadas para informar a los pensionistas sobre mutualidades y jubilación

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha organizado una ronda de jornadas informativas en distintas localidades para informar a los pensionistas sobre los mutualidades o la jubilación. Los encuentros tendrán lugar, a partir del 19 de septiembre, en sus locales de Santander, Torrelavega, Reinosa y Laredo.

CCOO ha anunciado esta ronda en la que abordará la reclamación ante Hacienda de las mutualidades, los coeficientes reductores para la reducción de la edad de jubilación y el complemento por hijos. El sindicato ha explicado que se trata de "tres aspectos importantes que interfieren en nuestras vidas de pensionistas y en las de quienes vayan a incorporarse en un futuro".

Estos encuentros se celebrarán siempre a las 17.00 horas en las distintas localidades de Cantabria. El calendario comenzará en Santander este viernes, 19 de septiembre, en el salón de actos de CCOO Cantabria; seguirá el 22 en Reinosa; el 24 en Laredo y el 25 en Torrelavega.

La Federación de Pensionistas continúa con su labor de información y asesoramiento que viene brindando sobre estos temas, y cuyo acceso es abierto a toda la ciudadanía. Las personas interesadas podrán informarse y trasladar sus dudas o consultas.