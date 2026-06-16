CCOO pide al consejero de Educación "un cambio de rumbo" para evitar "una situación muy difícil en septiembre" - CCOO

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria ha pedido al consejero de Educación, Sergio Silva, "que aproveche el verano" para cambiar el rumbo de su área y comenzar el siguiente curso "con buen pie", porque, si no, "se encontrará en una situación muy difícil en septiembre" y los docentes se verán "obligados a afrontar medidas extraordinarias".

En rueda de prensa, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha criticado "la falta de compromiso con la organización y gestión de los recursos humanos, la iniciativa privatizadora y el autoritarismo de la Consejería de Educación".

"El consejero debe aprovechar el verano para darle la vuelta a la situación porque, si no, se encontrará en una situación muy difícil en septiembre y el equipo docente nos veremos en la obligación de afrontar medidas extraordinarias", ha advertido.

Sánchez ha asegurado, tras analizar el "curso académico" del consejero, que Sergio Silva cuenta con un desarrollo competencial "muy inferior" al del nivel educativo al que pertenece.

Además, ha lamentado que Silva no haya llegado a acuerdos para reducir las ratios y mantenga un porcentaje de interinidad de un tercio de la plantilla, mientras que, según apunta, "ya ha avisado de que habrá menos docentes", por lo que sospecha un recorte en el cupo de plantilla.

El sindicato también ha achacado al titular de Educación "que no se siente a negociar los complementos salariales en la universidad, que haya pataleado durante dos años para adecuar el salario de los docentes de la pública y que permita que las empresas de la concertada sigan explotando a sus plantillas".

Por otro lado, Sánchez ha criticado que el consejero muestre "una sensibilidad especial con el desarrollo de conciertos, favoreciendo el auge de la Formación Profesional y la universidad privada y la privatización de servicios auxiliares", y ha apuntado que también avanza la privatización en la ESO y en el modelo de Educación Infantil de 0 a 3 años.

En cuanto a infraestructuras, el sindicato ha lamentado que Silva no muestra "ningún respeto" por esta materia y mantiene los centros "en un estado deplorable" que genera riesgos para la salud, por la presencia de filtraciones, goteras o humedades y la exposición a inundaciones u olas de calor.

Conchi Sánchez ha afirmado que la Consejería de Educación "tampoco ha cumplido" en bases y recursos para la educación inclusiva, ya que este área "sigue contando con una ratio insuficiente".

Finalmente, CCOO ha asegurado que va a seguir defendiendo un modelo de escuela que proteja los derechos de la infancia, independientemente de su nivel económico, libre, "que escucha a todos por igual", y plural, "con profesionales que sientan protección y reconocimiento".