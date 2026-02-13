CCOO pide a Inclusión "financiación real" para evitar el deterioro del sector de reforma juvenil y protección de menores

Archivo - ICASS - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha exigido a la Consejería de Inclusión Social "financiación real" para evitar el deterioro del sector de reforma juvenil y protección de menores, "un servicio clave para la protección de la infancia y la adolescencia en Cantabria" y ha iniciado una campaña de recogida de firmas entre los trabajadores.

En concreto, reclama la publicación urgente de los nuevos pliegos de contratación para 2026 en el sector de Reforma Juvenil y Protección de Menores o, en su defecto, la ampliación de los presupuestos aportados a las empresas para garantizar la aplicación íntegra del V Convenio Estatal.

En un comunicado, el sindicato ha advertido que mantener precios congelados desde 2012, en un contexto de inflación y mayores exigencias normativas, está generando una situación de "asfixia económica" que pone en riesgo tanto las condiciones laborales como la calidad de un servicio público esencial.

Para la federación, se está produciendo una pérdida progresiva de personal cualificado debido a la falta de actualización económica, a exigencias de titulación sin reconocimiento suficiente de la experiencia profesional y a unas condiciones que "no compensan" la responsabilidad y el riesgo del puesto.

La responsable del sector de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Pilar Sánchez, ha subrayado que "no se puede sostener un servicio público esencial con contratos congelados desde hace más de una década. Si no se revisan los precios, se está trasladando el coste del convenio a las plantillas y se está comprometiendo la atención a los menores", ha advertido.

La federación ha considerado especialmente grave que, tras la finalización de los contratos en 2025, la Consejería esté optando por prórrogas sin revisión de precios, lo que en la práctica impide aplicar las mejoras salariales recogidas en el V Convenio. "La estabilidad de los equipos educativos es clave para garantizar intervenciones eficaces y seguras. Sin condiciones dignas no hay calidad en la atención", ha añadido Sánchez.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha reclamado la publicación inmediata de nuevos pliegos que incorporen íntegramente el convenio, la actualización de precios "en caso inevitable de prórroga", el refuerzo de la calidad en las licitaciones, compensaciones por riesgo en el trabajo, protocolos eficaces frente a agresiones y la modificación de la normativa para que las personas que no tienen la titulación exigida no sean despedidas por razones coyunturales, incluyendo el concepto de competencias profesionales hasta su extinción.