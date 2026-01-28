CCOO reclama ampliar la oferta pública de FP en los ciclos más demandados

Archivo - La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez - CCOO - Archivo

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha reclamado una estrategia "clara" para ampliar y diversificar la oferta pública de Formación Profesional (FP) en los ciclos más demandados y ha solicitado una reunión con la directora general del ramo del Gobierno de Cantabria (PP), Cristina Montes, para abordar el futuro de esta enseñanza, en el marco de un "crecimiento de la demanda" en la región.

Así lo ha comunicado la secretaria general de la Federación, Conchi Sánchez, a través de una nota de prensa, en la que ha denunciado la "falta de planificación suficiente y sostenida que sufre la FP en Cantabria", que es una "vía clave" para la juventud cántabra en un contexto "marcado por la precariedad laboral".

Sánchez ha respondido al Gobierno que la red privada "representa ya en torno al 30 por ciento del alumnado", según el informe 'La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud', elaborado por la propia Federación de Enseñanza de CCOO.

De esta forma, ha contestado a los datos aportados por el Ejecutivo regional, que, en una nota de prensa difundida este martes, ha defendido que el 93,35% de la oferta de títulos de FP es pública, con un total de 150 programas, y que existen 62 centros públicos y cinco privados, que fueron autorizados "hace más de 20 años".

Por su parte, CCOO ha señalado que titulaciones como Higiene bucodental, Imagen para el diagnóstico, Desarrollo de aplicaciones web y Desarrollo de aplicaciones móviles (DAW/DAM), "solo se ofertan en la privada o son muy limitadas en la pública" en Cantabria.

Ha afirmado que esta falta de plazas públicas en determinados ciclos "obliga a parte del alumnado a recurrir a centros privados y presenta un problema al que se suman otros estructurales como las dificultades para garantizar prácticas suficientes y de calidad", ha advertido Sánchez, para quien es "una necesidad" implementar una estrategia y "ampliar y diversificar la oferta pública de FP en los ciclos de mayor demanda".

Según la sindicalista, la FP cántabra se encuentra "en una encrucijada" y ha criticado al consejero de Educación, Sergio Silva, por "desistir" de proyectos como la creación de nuevos centros integrados en Viérnoles y Noja, enfocados a las energías renovables y el ámbito sanitario respectivamente. Por ello, ha denunciado la planificación de la FP hacia el turismo, un sector "marcado por la temporalidad y estacionalidad".

Por último, ha puesto el foco en la reconversión industrial, que "exige una planificación pública que asegure prácticas de calidad, actualización tecnológica y oportunidad reales de inserción para la juventud".