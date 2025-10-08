CCOO recupera la reivindicación inicial de una subida salarial para los docentes de 325,66 euros

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, y el secretario de Organización y Acción Sindical de dicha federación, Alberto López, ambos delegados de la Junta de Personal Docente - CCOO

Frente a la huelga escalonada convocada por otros sindicatos, la suya es "unitaria": "Las minihuelgas parciales no están funcionando"

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO se ha desmarcado de la mayoría de sindicatos de la Junta de Personal Docente al volver "al principio" y reivindicar un incremento salarial de 325,66 euros mensuales de todos los profesores y también al convocar una huelga de cinco días, del 20 al 24 de octubre, para todo el colectivo del sistema educativo público, en lugar de la escalonada anunciada para esos mismos días por ANPE, STEC y UGT.

El sindicato ha defendido que, con su convocatoria de huelga, mantiene el "acuerdo original" alcanzado por la Junta en agosto de que el paro docente fuera generalizado esos cinco días y cree que tienen que ser otros sindicatos los que expliquen "el porqué de su cambio de criterio" al hacer una escalonada.

Así lo han señalado este miércoles en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, y el secretario de Organización y Acción Sindical de dicha federación, Alberto López, ambos también delegados del sindicato en la Junta de Personal Docente.

Según han indicado, la decisión de CCOO parte de una consulta a la afiliación del sindicato y de una asamblea general celebrada el pasado lunes 6, en la que se estableció también la tabla reivindicativa para esta convocatoria de cinco días completos: la recuperación del poder adquisitivo real, la reducción de ratios ligada a la atención a la diversidad y la cobertura diaria de sustituciones.

CCOO cree que la "estrategia de minihuelgas parciales" en educación "no está funcionando" y la Consejería que dirige Sergio Silva (PP) "lo sabe" y "esta ganando tiempo" para no llegar al acuerdo salarial e incluso para "no abordar todas las otras cuestiones" que afectan a la educación.

"Entendemos que las luchas no se pueden alargar en el tiempo porque al final solo le das ventaja al que ya ostenta el poder", ha mantenido Sánchez, que cree que hay que dar un "golpe fuerte encima de la mesa" que pasa por hacer una huelga "unitaria" de todo el profesorado y "sin ningún tipo de división por etapa". "Siempre es mucho más interesante y mucho más potente una convocatoria en la que no se fragmenta a los trabajadores", han subrayado desde CCOO.

LA UNIDAD DE ACCIÓN SINDICAL "NO ESTÁ ROTA", SEGÚN CCOO

Pese a esta discrepancia respecto a la huelga, considera que "bajo ningún concepto" la unidad de acción sindical está rota y "nadie lo puede entender de forma interesada como una ruptura de la Junta de Personal".

"Eso es lo que al consejero de Educación y al Gobierno de Cantabria le gustaría. No está rota. Esto es una estrategia de lucha, de presión y de negociación legítima, pero por supuesto los objetivos son compartidos", ha afirmado la responsable de la Federación.

Por su parte, López considera que "es lógico que en la Junta de Personal haya diferentes voces".

CCOO ha indicado que participará "con normalidad" en las movilizaciones convocadas de forma unitaria, como la de esta tarde a las 18.00 horas frente a la Escuela Oficial de Idiomas de Santander o en la manifestación del 23 de octubre en la capital cántabra (con hora y recorrido aún por definir).

LA PROPUESTA DE ADECUACIÓN SALARIAL DE LA CONSEJERÍA "HA DECAÍDO"

En lo que respecta a la adecuación salarial, para CCOO la última propuesta de Educación "ha decaído".

Aunque aún la Junta y Consejería no habían llegado a cerrar un acuerdo, ni siquiera un preacuerdo, sí que ambas partes, durante la negociación, parecían haber llegado a un punto en común sobre la cuantía de la subida salarial para todos los docentes, de 180 euros al mes en un plazo de cinco años, además de la cantidad correspondiente a sexenios.

Sin embargo, CCOO ha vuelto "al principio" y ha solicitado una de 325,66 euros al mes que sirva para "recuperar el poder adquisitivo real".

"Es una cifra de la que nosotros, Comisiones Obreras, no hemos querido movernos porque no supone ni siquiera una mejora salarial, sino frenar una sangría", ha señalado Sánchez, que ha subrayado que "el problema no es que no haya dinero disponible" sino que "se está destinando a otras partidas", algunas de las cuales, incluso ni siquiera se ejecutan. "Es decir, se deja el dinero parado", ha aseverado.

Además, ha advertido de que cada mes que la Consejería "ha retrasado" la negociación está haciendo "perder dinero" a los docentes. "Nos parece, por tanto, que hay motivos económicos de sobra para dar un golpe fuerte encima de la mesa", ha aseverado.

Cuestionada por la prensa acerca de cómo se puede articular, a la vez, que CCOO recupere esa reivindicación de 325,66 euros cuando la Junta ya había acordado con la Consejería una de 180, CCOO "no ve problema" en ello.

"Nosotros siempre hemos reivindicado que lo que hay que hacer es recuperar el poder adquisitivo perdido. Ese es el elemento y esa reivindicación es la que sigue estando sobre la mesa", ha señalado.

Además sostiene que aunque Junta y Consejería hubieran llegado a un preacuerdo --que no es el caso y, de hecho CCOO cree que "esta todavía bastante lejos" porque quedan muchas cuestiones "por pulir"--, ha señalado que la intención del sindicato "siempre ha sido", y es, someterlo a la votación del profesorado para que diga si está de acuerdo o no. "Y si una mayoría del profesorado acepta un acuerdo, entendemos que no va a haber mayor problemática", ha dicho.

RESTO DE REIVINDICACIONES

Sobre la reducción de ratios, CCOO ha señalado que debe ser "en función de los contextos educativos". "La generalizada es lo de bajar a todos 20 alumnos por aula. Pues igual hay zonas donde hay que bajar de esos 20 porque tienen más alumnos con necesidades educativas especiales o vulnerables por necesidades socio-familiares y socio-educativas", ha defendido.

El sindicato ha señalado que el "incremento de las necesidades no ha generado un incremento análogo de recursos para atenderlas y el resultado es un profesorado con altas cargas de estrés y ansiedad derivadas de las propias condiciones de trabajo y de la actitud hostil y chulesca de la Consejería con su plantilla".

Y en cuanto a la cobertura diaria de sustituciones, ha explicado que en la actualidad "no existe" ya que "sólo se sustituye al personal de baja, con carácter general, un día a la semana, excepto para los tutores de Primaria e Infantil, que tienen dos convocatorias".

CCOO es el tercer sindicato con más representación en la Junta de Personal Docente, con cuatro delegados, frente a los 15 que tiene STEC; los 12 de ANPE; los 3 de TU, y los 3 de UGT.

La huelga escalonada planteada por STEC, ANPE y UGT es el lunes 20 en los institutos; el martes 21, en escuelas de adultos, conservatorios y escuelas de arte; el miércoles 22 en las escuelas de idiomas; el jueves 23 en todas las etapas, y el viernes 24 en Educación Infantil y Primaria.