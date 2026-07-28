CCOO señala "la doble cara" de la EPA, con unos datos positivos para las mujeres y "malos" para los hombres

Archivo - Gente en la terraza de un bar.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Cantabria ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año en la región, comparándolo con el mismo de 2025, y ha incidido en las "aristas" que arrojan los datos ya que, aunque la ocupación en general sube en 2.300 personas (268.600 en total, la mejor cifra para un segundo trimestre desde que hay registros), sólo aumenta para las mujeres (+3.800) y baja para los hombres (-1.600).

Además, en cuanto al desempleo, las personas paradas han subido en 900 en el último año, y hace hincapié en el descenso del desempleo para las mujeres (-1.400) frente al aumento de los hombres (+2.400).

En un comunicado tras la publicación de la EPA, la organización sindical ha señalado que "contradictoriamente" las mujeres "salen mal paradas" en cuanto al número de personas asalariadas (226.500 en total, también el mejor dato para un segundo trimestre desde que hay registro), con 300 mujeres menos; mientras que los hombres son 1.100 más.

De este modo, el sindicato ha destacado que, en esta ocasión, la encuesta ofrece "una doble cara" entre mujeres y hombres porque los datos son positivos para ellas mientras que ellos salen peor parados.

"A pesar de que el número de personas ocupadas ha crecido, llama la atención que también crezca el número de personas paradas en comparación con el año anterior. Y, lo que es peor, que las personas desempleadas de más de dos años hayan subido en un millar, alcanzando los 3.900", ha afirmado la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla.

En su opinión, "vuelven a quedar en evidencia las debilidades de nuestro mercado de trabajo, con cicatrices que no terminan de curar y que ponen de manifiesto que hay que seguir trabajando para que el empleo sea estable y para acabar con los problemas estructurales".

Y es que para Lombilla la encuesta deja "datos contradictorios porque la realidad habitual es que los hombres tengan mejores cifras de empleo que las mujeres".

"Normalmente son las mujeres, siempre más vulnerables, las que sufren más precariedad y los desequilibrios del mercado laboral y más cuando vemos cómo la ocupación en el sector servicios se ha reducido en este segundo trimestre en relación con el año anterior", ha indicado.

POR SECTORES

De este modo, al observar los datos por sectores, la sindicalista ha puesto el foco en la caída de personas ocupadas en el sector servicios, con 1.900 personas menos que el año anterior, alcanzando las 194.700, y también el descenso en la industria, con 600 personas menos, siendo el total ahora de 43.500.

"La otra cara de la moneda" está en el sector de la construcción y de la agricultura, con incrementos de 4.000 y 800 ocupadas, respectivamente.

"Por primera vez, el sector servicios no es el principal creador de empleo de la región. Es positivo comprobar que la ocupación crezca con sectores como la construcción y la agricultura. En cambio, el sector industrial pierde 600 personas ocupadas (los hombres pierden 3.100 mientras que las mujeres ganan 2.600) y eso siempre es una mala noticia para Cantabria", ha valorado Lombilla.

En lo que respecta a la contratación, el total de contratos indefinidos asciende a 193.100 frente a los 33.400 temporales.

De este modo, la contratación indefinida ha aumentado en 4.400 con respecto al año anterior mientras que la contratación temporal cae en 3.500 contratos.

"Seguimos insistiendo en que es fundamental transformar el modelo productivo hacia actividades más diversificadas, sostenibles y con mayor valor añadido, que sean capaces de generar empleo estable, seguro, con derechos y con salarios suficientes", ha sentenciado la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria.

Por último, ha afirmando que "hay que reforzar las políticas que impulsen la mejora de los salarios, la reducción de la jornada, la estabilidad en el empleo y la protección de los derechos laborales".