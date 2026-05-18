CCOO y UGT se concentran este miércoles para exigir la plena implantación del sistema de atención a la Dependencia - CCCOO

SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones de Pensionistas de CCOO y UGT en Cantabria han convocado este miércoles, 20 de mayo, a las 12.00 horas una concentración frente a la Delegación del Gobierno de Cantabria para exigir "más compromiso político y social" con el sistema de atención a la Dependencia y reclamar su plena implantación.

En un comunicado, UGT y CCOO han coincidido en que "la dependencia es un derecho y no puede seguir esperando mientras miles de personas continúan en listas de espera o sin recibir las prestaciones y servicios que les corresponden".

Para los pensionistas de las dos organizaciones, entre los principales retos y desafíos de los diferentes gobiernos está el de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, un sector de la población cada vez más numeroso.

Ambos sindicatos han animado a pensionistas, personas cuidadoras, familiares, profesionales del sector y ciudadanía en general a secundar una movilización para reclamar un sistema público de dependencia más ágil, más justo y para pedir financiación suficiente y que se aceleran los pagos de las prestaciones.