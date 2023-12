CCOO y UGT rechazan que el calendario de festivos de 2024 porque "impide la conciliación"

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han rechazado un año más el calendario de los 10 domingos o festivos de apertura de los comercios decretado por el Gobierno de Cantabria para 2024 porque "vuelve a impedir la conciliación de la vida laboral y familiar de 30.000 personas trabajadoras del sector comercial" y su derecho al descanso.

Así lo han denunciado ambos sindicatos en sendos comunicados con motivo de la publicación este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de la orden de la Consejería de Industria por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante 2024, que serán el 28 de marzo, Jueves Santo; 15 de agosto, día de la Asunción; el 12 de octubre, día del Pilar, además de siete domingos: 7 de enero, 21 y 28 de julio, 4 de agosto y 1, 22 y 29 de diciembre.

Para la secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO), Marta Careaga, las aperturas dominicales "solamente se fijan a merced de los supuestos intereses económicos de los establecimientos comerciales" y "no hay ninguna consideración hacia las personas que trabajan en ellos y que también tienen derecho a descansar en festivo o en domingo".

Careaga ha denunciado que el sindicato "siempre" intenta abordar las aperturas en festivos y domingos con la Consejería, a la que ha hecho "alguna propuesta concreta para 2024 que han ignorado totalmente".

En este sentido, CCOO consideraba "posible" no abrir el día del Pilar, para así facilitar un fin de semana completo libre para los trabajadores del comercio, "que, quizás, para muchas personas, sea el único que puedan disfrutar completo en todo el año", ha lamentado Careaga.

Por su parte, para UGT el calendario es "más de lo mismo", porque como en años anteriores, las aperturas dominicales y en festivos de los comercios autorizadas para el próximo año "van a provocar que sus plantillas no puedan disfrutar con sus familias de domingos y puentes festivos como los demás".

El sindicato ha reiterado su rechazo a "cualquier domingo o festivo comercial" porque "todos son innecesarios, nunca han demostrado que sean beneficiosos para la economía o la mayoría de los establecimientos comerciales de Cantabria y, además, perjudican a todos los trabajadores del sector".

Además, ha lamentado que el Gobierno de Cantabria "vuelve a hacer especial daño" con las fechas señaladas porque "no solo se dinamita la conciliación de la vida laboral y familiar de miles de personas trabajadoras en Cantabria, además se las sobrecarga de trabajo con varios domingos en meses de especial actividad de por sí".

Finalmente, el sindicato ha subrayado que el comercio es un sector "muy precarizado" donde muchos de sus trabajadores "no pueden negarse a realizar excesos de jornada u horas extraordinarias en su mayor parte no compensadas" porque su tipo de contrato o su situación familiar no se lo permiten, "lo que termina provocando una falta del descanso necesario y en algunos casos problemas de salud y de estrés laboral".