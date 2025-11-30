El CD Valdáliga suspende todos sus partidos por la muerte de uno de sus jugadores en el accidente de Cabezón de la Sal - CD VALDÁLIGA

SANTANDER 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Valdáliga ha suspendido todos los partidos del club este fin de semana por el fallecimiento de uno de sus jugadores en el accidente de tráfico de Cabezón de la Sal, en el que han muerto tres jóvenes de 22, 23 y 25 años.

El equipo se ha despedido del jugador a través de una publicación en sus redes sociales en la que ha lamentado la "triste" noticia del fallecimiento de los tres jóvenes en el municipio vecino.

De esta manera, ha comunicado que "la familia del Valdáliga está de luto" y ha mandado "todo su apoyo, cariño y fuerzas a las familias, amigos y compañeros de las víctimas.

"Estaréis siempre en el recuerdo de todos los que tuvimos la suerte de conoceros. DEP", ha concluido el comunicado.

Entre otros partidos, el conjunto juvenil del club se enfrentaba a la Sociedad Deportiva Torina, que se ha sumado al dolor del equipo valdáligo.

Además, clubes como el Unión Club de Astillero, Club Deportivo Bezana, Cultural de Guarnizo y el Minerva han compartido su apoyo al equipo en los comentarios de la publicación.

MINUTOS DE SILENCIO

Por otro lado, el Textil Escudo, equipo de la localidad cabezonense, ha anunciado, a través de otra publicación, que "en recuerdo y homenaje" a los tres fallecidos, se guardará un minuto de silencio en los partidos donde compita el club. Además, ha asegurado que "pondremos toda nuestra fuerza y energía para rendiros un bonito homenaje".

Asimismo, el club ha detallado que "algunos" de los tres fallecidos defendieron sus colores en categorías inferiores y se ha sumado al dolor de familiares, amigos y compañeros, "toda esa gente que los quería y apreciaba y que hoy no encuentra consuelo".

Más allá, ha enviado "un abrazo muy afectuoso" al CD Valdáliga, club "amigo y vecino" y se ha puesto a su disposición.