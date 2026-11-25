El CEIP Los Puentes gana el concurso 'Dale voz a la Tierra' de la Fundación EDP en Santander - DANI MORA

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación EDP ha celebrado este miércoles en el Palacio de la Magdalena la final del concurso escolar 'Dale voz a la Tierra: Ideas para la sostenibilidad', que ha ganado el CEIP Los Puentes, de Colindres.

El concurso es una iniciativa educativa integrada en el programa Escuela de la Energía y está diseñada para fomentar la sostenibilidad, la eficiencia energética y la conciencia ambiental entre estudiantes de segundo y tercer ciclo de Primaria.

La gala, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, ha reunido a cerca de 275 alumnos de siete colegios de Cantabria, que han compartido ideas y proyectos para mejorar el planeta desde sus propios entornos.

El CEIP Los Puentes ha sido escogido ganador por un jurado formado por Diego de Vallejo, divulgador y educador ambiental y creador de Poty Ambienturas, un proyecto que acerca la naturaleza y la educación ambiental mediante contenidos audiovisuales y actividades con público escolar; César Anievas, director de la Fundación Racing; y Leticia Mena, CEO de Líderes Impulsa y periodista de El Diario Montañés.

Al acto han acudido también la alcaldesa Santander, Gema Igual, y el director general de Industria, Energía y Minas de Cantabria, José Luis Ceballos, ha informado la fundación.

En el evento han participado el CEIP Marina de Cudeyo (Rubayo), el CEIP Santiago Galas (Ruiloba), el Colegio Calasanz Santander, el Colegio Sagrados Corazones (Torrelavega), el CEIP Matilde de la Torre (Ganzo, Torrelavega), el Colegio La Inmaculada Concepción de Isla (Arnuero) y el CEIP Los Puentes.

Las propuestas presentadas destacan por su creatividad y por abordar la sostenibilidad desde ámbitos muy diferentes. Entre ellas se encuentran iniciativas para avanzar hacia un colegio más sostenible, con acciones de reciclaje, reutilización y cuidado del entorno; un proyecto que une la limpieza del litoral y la economía circular, dando una nueva vida a los residuos recogidos; o la creación de "detectives de la energía" para identificar consumos innecesarios y fomentar el ahorro energético en las aulas.

También se propone un particular "hospital" de materiales escolares, libros y juguetes, donde reparar y reutilizar antes de desechar; una red de intercambio de ropa y materiales para prolongar su vida útil y reducir residuos; la transformación de un edificio escolar centenario para hacerlo más eficiente y sostenible; y un proyecto para hacer frente al exceso de calor en patios y aulas mediante vegetación, zonas de sombra y el posible aprovechamiento de la energía solar.

Noah Labarga, representante del colegio ganador, el CEIP Los Puentes, declaró que "había muchísimo nivel y todos los proyectos estaban genial, como el del hospital. Nosotros quisimos imaginar un cole lleno de luz y de vida, con compostera y árboles plantados por nosotros. Como tenemos un problema con el calor, nos convertimos en detectives solares y descubrimos que ese sol que a veces nos quema también puede darnos energía".

Miguel Lavín, representante del CEIP Marina de Cudeyo afirmó que "si la Tierra pudiera hablar, nos diría que cuidemos el planeta porque solo hay uno, no hay planeta dos. Y que nunca se es demasiado pequeño para marcar la diferencia".

Paula Muñoz, la representante del CEIP Santiago Galas, aseguró que "la Tierra tiene un problema y lo hemos detectado: no funciona como debería y, como es nuestro planeta, lo vamos a cuidar. Queremos dar a conocer nuestras acciones verdes para que los demás también puedan aplicarlas. Si la Tierra pudiera hablar, nos diría que todos tenemos que cambiar, algunos menos y otros más".

Por su parte, la directora de la Fundación EDP, Vanda Martins, ha destacado que en entidad cree "firmemente que los más jóvenes tienen mucho que decir sobre el futuro y que la sostenibilidad empieza en las aulas, en los colegios y en las pequeñas acciones del día a día".

"Las propuestas presentadas en Santander demuestran que, cuando les damos voz y herramientas, son capaces de transformar su entorno con creatividad, compromiso y soluciones concretas", ha destacado.

Con esta edición de 'Dale voz a la Tierra', la Fundación EDP sigue fomentando la cultura verde entre los más jóvenes y reforzando su compromiso con la educación ambiental, la transición energética y el impulso de hábitos responsables desde las aulas.