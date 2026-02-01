Un centenar de personas denuncia en Santander el "abandono" que sufren los perros de caza - PLATAFORMA NAC

SANTANDER/MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se ha concentrado este domingo en la Plaza del Ayuntamiento de Santander para protestar contra la actividad cinegética y denunciar el "abandono" que sufren los perros de caza, en especial, los galgos.

Así, los asistentes se han sumado a la convocatoria realizada por Plataforma NAC (No A la Caza) que ha celebrado movilizaciones por varias ciudades españolas, en las que se ha aseverado que estos canes son los animales "más abandonados y maltratados" y han pedido al Gobierno que se "implique" en su protección.

Estas convocatorias coinciden con el mes del final de la temporada de caza, "un periodo especialmente dramático para miles de animales utilizados por la actividad cinegética, en particular para los galgos, que cada año sufren abandono, maltrato y muerte una vez dejan de ser considerados útiles para los cazadores", según la organización.

"Los animales no son herramientas ni objetos, y su vida y dignidad merecen respeto. No podemos seguir permitiendo una tradición que antepone diversión y negocio a dolor y abandono sistemático", ha recalcado la Plataforma NAC.

Las convocatorias han tenido lugar en casi toda España. Por ejemplo, ha habido manifestaciones en A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Arrecife, Badajoz, Barcelona, Bilbo, Burgos, Cáceres, Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Corralejo (Fuerteventura), Cuenca, Donosti, Gijón, Girona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mallorca, Mérida, Murcia, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

PACMA ha estado presente en algunas de ellas y ha subrayado que seguirá apoyando este tipo de iniciativas con el objetivo de mostrar rechazo a una actividad que considera "cruel e innecesaria en nuestros días" y para presionar a las administraciones para que dejen de fomentarla y financiarla.