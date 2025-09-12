Centenares de personas se concentran en Santander en apoyo a la flotilla

Centenares de personas se reúnen en Santander en apoyo a la flotilla - ACCIÓN POR PALESTINA

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas -alrededor de 600 según la organización- se han concentrado en la tarde de este viernes en la plaza de la Catedral de Santander en apoyo a la Global Sumud Flotilla, la iniciativa civil internacional que navega en dirección a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

Así han respondido a la convocatoria de Acción por Palestina en la plaza santanderina, donde los participantes han lanzado de forma simbólica barcos de papel a la fuente y ha tenido lugar la lectura de un manifiesto.

En él se han condenado los ataques a la flotilla y se ha acusado a Israel de ser "un estado terrorista y genocida".

Entre las exigencias de Acción por Palestina está la "inmediata" protección para la flotilla por parte del Gobierno de España y la comunidad internacional; el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel, y la salida de la OTAN y el cierre de las bases norteamericanas de Rota Y Morón.

Además, ha reclamado una "rendición de cuentas" y ha pedido una investigación y sanciones por "los crímenes cometidos, caiga quien caiga".

"Cada ataque a la flotilla es un ataque a la libertad de expresión, a la solidaridad internacional y a la humanidad misma", ha concluido el colectivo.