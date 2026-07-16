El Centro Botín acoge este fin de semana tres proyectos sobre el duelo, el amor prohibido y la construcción de la identidad - EUROPA PRESS

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín acogerá este fin de semana, del 17 al 19 de julio, tres proyectos, creados por seis jóvenes cántabros, sobre el duelo de perder a un ser querido, el amor prohibido o secreto, y la construcción de la identidad.

Así lo han informado, en rueda de prensa, la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez, y la responsable de la Fundación EDP en el País Vasco y zonas de expansión, Izasku Simón, quienes han subrayado que esta muestra se enmarca dentro de la cuarta edición del proyecto 'On Creación'.

Este programa, que realiza el Centro Botín con el apoyo de la fundación de la empresa energética, busca, según Simón, ser un punto de encuentro entre los jóvenes, el arte y la cultura.

"Con 'On Creación' los jóvenes pueden explorar, pensar y expresar a través del arte, algo que está muy arraigado con el plan estratégico de nuestra fundación, que se basa en la educación, la innovación social y la inclusión social", ha dicho.

Y es que, desde el pasado mes de febrero, los tres equipos seleccionados, compuestos cada uno de ellos por dos personas, han participado en un itinerario que ha combinado formación en creatividad e inteligencia emocional.

Así, han surgido los tres proyectos que se han realizado a través de un documental audiovisual, un cuadro y fotografías, respectivamente.

Sánchez ha asegurado que este programa sirve para "activar la creación de los jóvenes a través del arte", gracias a la mentoría de un experto durante todo el proceso.

Y ha detallado que el primero de los trabajos es una producción audiovisual, 'La sombra de Alyssa', en la que Iker Moreno y María Gutiérrez, tratan de mostrar el duelo de perder a un ser querido, y la fragilidad humana y redención que ello conlleva.

Después, Claudia Lisbet y Emily Estasi han querido mostrar con una creación plástica, 'Fuego silencioso', una obra que busca enseñar la intensidad emocional de un amor prohibido o secreto.

Y, por último, Emma Rodríguez y María Yubero han profundizado, a través de la cianotipia, una técnica fotográfica artesanal, la influencia de los cánones sociales en la construcción de la identidad personal.

Las muestras se podrán visitar de forma gratuita del viernes al domingo, en horario de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.