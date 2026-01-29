El Centro Botín y el Museo y Centro de Arte Reina Sofia, distinguidos con las Insignias Culturales 2025

Archivo - Centro Botín.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín, en la categoría de comunidades autónomas, y el Museo y Centro de Arte Reina Sofía, en nacional, han sido distinguidos entre las 18 Insignias Culturales de 2025 que ha otorgado el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea con el apoyo de CREA SGR a diferentes instituciones por su apuesta por la cultura, de un total de 500 propuestas.

Así lo ha informado este jueves en Santander el consejero de Cultura de Cantabria, Luis Martínez Abad, que ha presentado el informe 'Lo Mejor de la Cultura 2025' en rueda de prensa, acompañado por el titular de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, y el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, entre otros, en presencia de los representantes de las 17 instituciones reconocidas.

En la presentación del informe, la segunda en este formato tras la celebrada en Málaga el año pasado, además de trasladar el resultado de dicho estudio, se ha hecho entrega de las 18 Insignias Culturales 2025, de las que once son para nuevos proyectos, y que son un reconocimiento a las instituciones más destacadas de cada comunidad autónoma, diseñadas por el artista Juan Cabello Arribas como piezas únicas en collage manual.

En esta edición, además del reconocimiento a la Fundación Botín por Cantabria, las distinciones han recaído en el Festival de Málaga, representado en este acto por su director, Juan Antonio Vigar; el Festival Pirineos SUR, cuya insignia ha recogido Carlos Samperize, diputado por Huesca; el Museo de Bellas Artes de Asturias, representado por su directora, María López; la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, con su directora, Antònia María Perelló; y el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), representado por Sergio Julio Rubira, su director artístico.

Por Castilla La Mancha, la insignia ha reconocido al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que ha recogido su directora, Irene Pardo Molina; el MUSAC de León, que ha contado con la presencia de su director, Álvaro Rodríguez; por Cataluña, el Festival Temporada Alta, representado por su director artístico, Narcis Puig; el Instituto Valenciano de Arte Moderno, por su directora adjunta, Kristine Guzmán; y el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, por Extremadura, con su directora, Sandra Guimarães.

También ha sido reconocido en esta edición por Galicia, el Centro Galego de Arte Contemporáneo, representado por su director, Santiago Olmo; el Festival Sierra Sonora, por La Rioja, con Álvaro Sainz, director del festival; el Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, con su director, Manuel Segade; el festival La Mar de Músicas de Murcia, con su director, Eugenio González; la Fundación Museo Jorge Oteiza de Navarra, también con su director, Juan Pablo Huercanos; y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, representado por su director, José Luis Rebordinos.

Por último, la Insignia Cultural de España ha recaído en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

El titular de Cultura ha afirmado que "la riqueza cultural de Cantabria reside en su diversidad, pero también en su equilibrio", y ha recordado que la región es "posiblemente, el lugar del mundo con mayor densidad de arte rupestre de la Era Paleolítica", con cavidades como Altamira y el conjunto de 10 cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Martínez Abad ha mostrado su confianza en que en los próximos meses la oferta cultural de Cantabria "deslumbrará" con espacios vanguardistas como la nueva sede del MUPAC, Faro Santander o la Sede Asociada al Museo Reina Sofía que albergará el Archivo Lafuente

'LO MEJOR DE LA CULTURA'

Un total de 500 propuestas culturales de todo el país se han valorado en el informe 'Lo Mejor de la Cultura', redactado por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea con el apoyo de CREA SGR, y en el que destaca "la cada vez mayor presencia de actividades en el ámbito rural", unas 70, así como en el ámbito digital.

El estudio se viene elaborando desde 2009 con la idea de dar visibilidad al "amplio abanico" de ofertas culturales que se desarrollan en el país.

El presidente de dicha Fundación, Alberto Fesser, que estaba acompañado por Sara Magán, la directora, ha explicado que este estudio se confecciona cada año a partir de un cuestionario que se ha enviado a un panel de cerca de un millar de profesionales del sector, "donde está representada toda la geografía, los distintos campos de la cultura y diferentes perfiles profesionales".

Según ha señalado, el informe presentado este jueves es el resultado de las opiniones de 443 miembros y ha anunciado que, por primera vez, se editará en forma de guía para el público en general.

Por su parte, Magán ha indicado que desde el año pasado el informe incluye un texto de una figura relevante del sector, en esta ocasión de Semíramis González, recientemente nombrada directora de la Laboral, Centro de Arte de Gijón.

El acto ha contado con las actuaciones musicales del pianista cántabro, José Imhof, que ha interpretado 'Recuerdos de la Alhambra', y para cerrar el mismo, ha acompañado a Puri Diaz, reconocida interprete de la tonada montañesa, quien ha interpretado canciones tradicionales como 'A la siega me voy madre', 'Pastor que estás en el monte' y 'Callejuca, callejuca'.