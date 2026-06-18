El Centro Botín presenta por primera vez en España la obra multidisciplinar de la artista brasileña Solange Pessoa - CENTRO BOTÍN

SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín acogerá primera exposición en España de Solange Pessoa (Ferros, Brasil, 1961), que abrirá sus puertas al público el 10 de octubre bajo el título 'Del día o de la noche' y podrá visitarse hasta el 28 de marzo de 2027 en la segunda planta de la institución santanderina.

Según ha explicado la de la colección del Centro Botín y comisaria de la muestra, Bárbara Rodríguez, la artista brasileña ha desarrollado una práctica multidisciplinar que abarca medios diversos como la escultura, la pintura, el vídeo, la performance, la instalación y el dibujo, consolidándose como una "figura singular" en el arte contemporáneo de Brasil que entrelaza referencias del modernismo brasileño, el barroco colonial y las cosmogonías indígenas con influencias del land art, el arte povera y el surrealismo.

Desde la década de 1980, Pessoa ha centrado su trabajo en temas vinculados a la naturaleza, la memoria, el cuerpo, la espiritualidad y los ciclos vitales, estableciendo una relación profunda con el paisaje y contexto de Minas Gerais, región de gran riqueza natural e histórico centro minero de Brasil que alberga una abundante biodiversidad y un denso patrimonio cultural ligado a la historia colonial.

La también directora de exposiciones del Centro Botín ha subrayado que "un aspecto fascinante de la obra de Solange Pessoa es cómo lo espiritual nunca aparece separado de lo físico, sino que surge desde la propia materia, desde sus texturas, su intensidad, sus brillos y opacidades". En este sentido, la exposición "propone entrar en un universo donde lo corporal y lo trascendente, la oscuridad y la luz, lo humano y lo animal dejan de funcionar como opuestos y se funden de una manera sublime", ha descrito.

La muestra presenta una selección de trabajos que vinculan investigaciones y obras tempranas de los años 90 con desarrollos formales de la década presente, procedentes del estudio de la artista, de colecciones institucionales y privadas, además de dos nuevas instalaciones producidas expresamente para la arquitectura y el entorno del Centro Botín.

La práctica de Solange Pessoa puede relacionarse con el legado de la antropofagia vinculado al modernismo brasileño, en la medida en que "devora y transforma cosmologías indígenas, africanas y europeas en un lenguaje propio", remitiendo también a la obra de Aleijadinho, uno de los principales artistas del Barroco Minero, conocido por sus esculturas y proyectos arquitectónicos en Ouro Preto.

El trabajo de Pessoa se apoya en "el exceso, la intensidad material y las formas contorsionadas", utilizando "cabello, cera, cuero, sangre y otras materias orgánicas, acumuladas de forma densa hasta generar una fuerte carga física y sensorial", donde la trascendencia no es sugerida mediante la representación, sino que se produce en la materia misma, encarnando lo sombrío y lo subconsciente mientras contiene y despliega la luz.

La exposición irá acompañada de una publicación con textos de la doctora en Historia del Arte Maria Berbara, especializada en historia del arte y cultura visual del mundo ibérico y Brasil, y la profesora emérita Yvette Sánchez, así como con una contribución de Bárbara Rodríguez.

Solange Pessoa dirigirá un taller de arte de la Fundación Botín titulado 'Los jardines del delirio', que se desarrollará del 21 al 29 de septiembre como parte del programa de apoyo artístico de la institución, consolidando su presencia en el panorama artístico español.

La exposición cuenta con la colaboración de la Fundación Cartier de París y ha sido producida expresamente para la arquitectura del Centro Botín.