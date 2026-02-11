El Centro de Ciberseguridad de SODERCAN abordará en febrero y marzo los riesgos digitales de las empresas

Archivo - Centro de Ciberseguridad - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es) continúa impulsando la capacitación del tejido empresarial de la región en materia de ciberseguridad con un amplio programa de jornadas gratuitas de sensibilización, formación y sesiones monográficas, que se desarrollarán en febrero y marzo en el Centro de Ciberseguridad de Cantabria (C3), ubicado en la Torre Xtela del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), en Santander.

El nuevo calendario de actividades del C3 aborda de forma progresiva los principales riesgos digitales a los que se enfrentan las empresas, desde los fundamentos esenciales de la ciberseguridad para pymes y autónomos hasta la protección del dato y la respuesta ante incidentes reales, normativa europea, navegación segura, uso responsable de dispositivos y gestión segura de redes sociales.

Todo ello con un enfoque práctico y adaptado a organizaciones de cualquier tamaño y sector, ha informado SODERCAN.

Las jornadas son gratuitas, cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa a través de la web del Centro de Ciberseguridad.

El C3 es un servicio público del Gobierno de Cantabria impulsado por la Consejería de Industria, a través de SODERCAN, en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria, y con el apoyo del INCIBE mediante el proyecto Ciberreg, integrado en el programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y cofinanciado con Fondos Next Generation-EU.

FEBRERO

El programa de este mes arranca con una jornada de formación sobre desarrollo seguro básico, que se celebrará el martes 17 de febrero, de 9 a 14 horas, y que abordará la importancia de integrar la seguridad desde las primeras fases del ciclo de vida del software.

Durante la sesión se introducirán los principios esenciales del desarrollo seguro para fomentar una cultura de prevención y buenas prácticas para la creación de aplicaciones fiables y de calidad.

El miércoles 18 tendrán lugar tres jornadas de concienciación dirigidas especialmente a empresas y profesionales. De 9 a 10.30 horas se celebrará la sesión 'Protege tu negocio. Fundamentos esenciales de ciberseguridad para pymes y autónomos', centrada en la identificación de riesgos comunes y la aplicación de medidas sencillas y eficaces para proteger la actividad empresarial.

A continuación, de 11 a 12 horas, se desarrollará la jornada 'NIS2 y CRA: claves para securizar nuestra empresa y productos', dedicada a analizar el nuevo marco regulatorio derivado de la Directiva europea NIS2 y la Ley de Ciberresiliencia y sus implicaciones en materia de gestión del riesgo digital y responsabilidad corporativa.

Ese mismo día, de 12.30 a 14.30 horas, se impartirá la jornada de formación 'Plan de respuesta ante incidentes y gestión de crisis', orientada a dotar a las organizaciones de una visión estructurada sobre cómo prepararse, detectar y responder ante incidentes de seguridad, así como coordinar la comunicación y la toma de decisiones en situaciones críticas.

El programa continuará el martes 24 de febrero, de 10 a 12 horas, con una jornada monográfica sobre protección del dato en la que se analizarán los distintos tipos de datos e información que manejan las organizaciones y se presentarán herramientas y técnicas para su detección automatizada, clasificación, protección, control de acceso y auditoría, aspectos clave para garantizar la seguridad y la continuidad del negocio.

MARZO

El miércoles 4 de marzo se han programado dos nuevas jornadas de sensibilización centradas en el uso seguro de la tecnología en el día a día. De 9 a 10.30 horas, se celebrará la sesión 'Navegación y dispositivos seguros: buenas prácticas para un trabajo digital responsable', y de 11 a 12.30 horas tendrá lugar la jornada 'Redes sociales sin riesgos', enfocada en la protección de la información y la reputación corporativa en el entorno digital.

Por último, el martes 17 se celebrará una jornada monográfica sobre monitorización y respuesta ante incidentes, de 10 a 12 horas. En esta sesión se presentarán soluciones de monitorización para infraestructuras IT y OT, así como herramientas y servicios gestionados de valor añadido.

La sesión incluirá una demostración de un ataque real, lo que permitirá a las empresas conocer de primera mano cómo funcionan los sistemas de detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

DIAGNÓSTICOS GRATUITOS DE CIBERSEGURIDAD

Junto a las actividades de formación y sensibilización, SODERCAN pone a disposición del tejido empresarial a través del Centro de Ciberseguridad un programa gratuito de diagnósticos que incluye una evaluación inicial, el diseño y desarrollo de una hoja de ruta personalizada y recomendaciones para fortalecer la protección digital y la capacidad de respuesta ante amenazas.