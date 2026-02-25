El centro cívico Mercedes Cacicedo acoge una exposición de pintura de Ucrania - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico Mercedes Cacicedo acoge esta semana la exposición de pinturas 'Flores que hablan. Pájaros que cantan', organizada de forma conjunta por la Asociación de Ucranianos Oberig y el Ayuntamiento de Santander.

El concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, que ha visitado la muestra, ha explicado que incluye obras de Liliia Zorkina basadas en la tradición pictórica de Ucrania y ha animado a los vecinos a visitarla para así conocer más de cerca las tradiciones "de un pueblo que lleva cuatro años sufriendo".

En este sentido, y con motivo del cuarto aniversario del inicio de la guerra, este martes se celebró una marcha y un posterior minuto de silencio en señal de condena a la guerra en Ucrania y como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano.

La marcha, que comenzó a las 19.00 horas, se desarrolló de la Plaza Porticada a la Plaza del Ayuntamiento, donde se guardó un minuto de silencio.

El edil ha trasladado un mensaje de esperanza y cariño a los ucranianos residentes en la ciudad y ha puesto en valor el trabajo desarrollado a través de la Concejalía de Cooperación y la Oficina Municipal de Cooperación Social (OICOS) para ayudarlos desde su llegada tras explotar el conflicto hace ya cuatro años.