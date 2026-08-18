El Centro de Igualdad de Torrelavega atendió en junio a 52 mujeres y realizó 74 intervenciones

Patricia Portilla - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Igualdad Espacio Mujeres de Torrelavega atendió en junio a 52 mujeres y realizó 74 intervenciones especializadas, según la memoria de este recurso, que ofrece atención, orientación y acompañamiento a vecinas del municipio y a la ciudadanía en general.

La actividad desarrollada durante el mes pasado, en el que se abrieron 19 nuevos expedientes, incluyó así atención social, orientación sociocultural y laboral, asesoramiento psicológico y jurídico, además de actuaciones de coordinación, información, sensibilización y apoyo técnico a la Concejalía de Igualdad.

Su titular, Patricia Portilla, ha informado este martes de la memoria mensual y ha señalado que los datos de junio "reflejan la importancia de mantener y reforzar recursos municipales de proximidad, accesibles y especializados, que ofrecen a las mujeres una respuesta integral y personalizada ante sus necesidades".

En un comunicado, la edil ha indicado que la atención a las víctimas de violencia machista y de género es "una prioridad", aunque el trabajo de Espacio Mujeres abarca también la promoción de la autonomía, la formación, el empleo, la participación social y la igualdad de oportunidades.

Sobre la memoria, ha detallado que el área de atención, orientación laboral y sociocultural realizó 32 servicios a 21 personas, como entrevistas, acompañamiento a víctimas de violencia, información sobre empleo y formación, apoyo en la elaboración de currículos y diseño de itinerarios de inserción sociolaboral. La comunidad de formación y empleo suma 43 usuarias atendidas en 2026.

Por su parte, atención psicológica prestó 28 servicios a 26 personas, con intervenciones dirigidas tanto a la atención general como al acompañamiento especializado de víctimas de violencia machista y de género. Y el área jurídica realizó 14 servicios a ocho personas.

Asimismo, Espacio Mujeres mantuvo activos sus canales de comunicación y apoyo. El de WhatsApp cuenta con unas 50 participantes, mientras que otras 33 personas reciben información por correo electrónico.

Además, en junio el centro organizó o coordinó actividades de promoción de la igualdad, prevención de la violencia y bienestar personal, y facilitó sus instalaciones para otras permanentes promovidas por entidades y colectivos sociales de Torrelavega, dentro de la coordinación que mantiene con servicios sociales municipales, centros educativos, recursos sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, entidades sociales, asociaciones de mujeres, organismos del Gobierno regional y servicios especializados de atención a víctimas de violencia de género.

La memoria recoge también su participación en la organización del programa Abierto en Vacaciones, en el marco del Plan Corresponsables, para facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones.