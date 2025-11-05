El Centro de Iniciativas Empresariales de Santander ya cuenta con 24 emprendedores integrados en su programa TechClub

El Centro de Iniciativas Empresariales de Santander ya cuenta con 24 emprendedores - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 emprendedores desarrollan sus iniciativas empresariales en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) del Ayuntamiento de Santander, de los que nueve ya disponen de despacho propio.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, durante un encuentro que ha servido como presentación del nuevo programa 'TechClub', organizado por el CIE, que busca construir una comunidad colaborativa entre emprendedores, startups y entidades de apoyo comprometidas con el ecosistema local de emprendimiento innovador, según ha informado el Ayuntamiento.

Para ello, se han diseñado tres espacios diferenciados dentro del 'Techclub', llamados 'Fórum', 'Impulso' e 'Innova'. Cada uno de ellos responde a una etapa de desarrollo del proyecto y ofrece un tipo de apoyo distinto.

El espacio 'Fórum' está pensado para emprendedores que se encuentran en la fase más inicial, cuando la idea empieza a tomar forma, pero requiere validación y acompañamiento. Es una sala de trabajo compartida donde se fomenta el aprendizaje conjunto, el intercambio de experiencias y la colaboración entre proyectos.

El segundo área, 'Impulso', se dirige a los proyectos que acaban de superar la etapa de formación o incubación en programas como Coworking Santander o Impacto 360º. Aquí, los empresarios pueden acceder a un espacio abierto con reserva por horas, donde avanzar en la estructuración de su empresa mediante una fórmula flexible en la que reciban el apoyo del CIE sin asumir el compromiso de un despacho permanente.

Por último, 'Innova' acoge a las startups que necesitan un entorno profesional estable. En este espacio se ofrecen despachos privados que pueden utilizarse hasta tres años mediante convocatoria pública, con criterios claros de acceso y transparencia. Las empresas que forman parte de él ya han validado su modelo de negocio y se encuentran en proceso de consolidación. Aquí "disponen de un entorno adecuado para crecer, incorporar talento y generar empleo".

Este miércoles, varios emprendedores se han incorporado a 'TechClub', a través de la firma del acta. Entre ellos, se encuentran Aldeas de Cantabria, Mares, Bolo Track, Skillchamber, ManfactER, Albatross, Clotitec, DRS Ingeniería y Ascend.

PROYECTOS

Las iniciativas van dirigidas a ámbitos desde la digitalización del sector agroganadero hasta la fabricación avanzada o la inteligencia artificial aplicada a la educación.

Por ejemplo, Aldeas de Cantabria desarrolla un modelo innovador para cuidar de personas mayores en entornos rurales; Mares trabaja en servicios de adaptación al cambio climático; Bolo Track ha diseñado una solución de monitorización ganadera; Skillchamber, ofrece entornos de aprendizaje virtual personalizados.

Por su parte, ManfactER digitaliza procesos industriales; Albatross desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial para sectores como salud o defensa; Clotitec trabaja en la digitalización audiovisual y patrimonial; y Ascend es una consultora estratégica especializada en software de gestión y tecnologías de la industria 4.0.

En su intervención, la alcaldesa ha señalado que "queremos ofrecerles seguridad, recursos y confianza; sabemos que emprender es una tarea difícil y que detrás de cada proyecto hay esfuerzo personal, riesgo y muchas horas de trabajo; y nuestra responsabilidad como administración es crear las condiciones adecuadas para que ese esfuerzo pueda transformarse en empleo y en valor para la ciudad".

Igual ha apuntado que TechClub nace con el objetivo de impulsar la atracción de talento, la retención de empresas con alto valor añadido y la dinamización del tejido económico a través de la tecnología y la creatividad. Asimismo, ha dicho que acreditan que en nuestra ciudad existe un ecosistema capaz de generar ideas valiosas y convertirlas en proyectos viables.

En cuanto a los emprendedores, ha explicado que representan "la diversidad y la capacidad de innovación que existe en Santander" y ha detallado las iniciativas de TechClub son una "combinación de talento, creatividad y compromiso".

En el acto de presentación, han estado presentes los participantes de los programas de Coworking, alumnos del centro educativo Ceinmark, CARE y representantes de instituciones y entidades como Gobierno de Cantabria, CEOE, Cámara de Comercio, Banco Santander, Caixabank, Universidad de Cantabria, Cesine, UNEATLANTICO, Colegio de Economistas, Kai Capital, Caja Rural de Asturias, El Diario Montañés, Coders Cantabria y Google Developers.