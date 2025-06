El centro de salud de Reinosa estará reformado en junio de 2026

SANTANDER 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud tiene previsto comenzar en noviembre las obras para la reforma integral del centro de salud de Reinosa y que éstas terminen en "mayo o junio de 2026", fecha en la que se devolverían a este espacio las consultas, que se trasladaron al Hospital Tres Mares desde el derrumbe del techo de una de las salas.

Salud espera adjudicar la obra en otoño por un importe de 2,9 millones de euros, de los cuales 932.000 se financiarán con fondos europeos del PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos).

En la actualidad ya se ha redactado el expediente de contratación y se encuentra en fase de redacción el informe jurídico, que, una vez finalizado, se llevará a Consejo de Gobierno para poder adjudicar los trabajos.

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha detallado este martes que la parte de la actuación con cargo al PREP estará lista para marzo de 2026, "en plazo" para poder adquirir los fondos, mientras que la obra completa se alargará hasta mayo o junio.

Aunque la intención de la Consejería era reabrir el centro de salud de forma parcial cuando se completara la fase inicial de las obras, los trabajadores han pedido quedarse a pasar consulta en el hospital hasta que terminen los trabajos por completo, algo a lo que Salud ha accedido porque entiende que puede ser "muy incómodo" hacerlo en un edificio en obras.

Pascual ha dado a conocer el cronograma de las obras en el Pleno del Parlamento de este martes, al ser interpelado por el diputado socialista Raúl Pesquera, que ha puesto en duda que se puedan cumplir los plazos ofrecidos.

"Me parece muy optimista que usted diga que para mayo o junio del 2026 cuando todavía no tiene licitado el proyecto", ha cuestionado Pesquera, al que Pascual ha replicado que está ahora en el cargo para hacer el trabajo que él, como antecesor, "no hizo". De hecho, ha criticado que en su mandato no tenían "ni idea" del estado de la estructura del edificio.

FALTA DE MÉDICOS

Además, el consejero también ha respondido a una interpelación del PRC sobre la planificación del Gobierno de Cantabria de cara a la falta de profesionales -en especial médicos y pediatras- para los meses de verano, ante lo que ha señalado que se declararán dos plazas de difícil cobertura en La Gándara de Soba y Polientes, a las que se aplicarán los incentivos ya en marcha "y si hay que inventar alguno más, lo inventaremos, dependiendo de lo que los profesionales nos requieran".

Cuestionado por la regionalista Paula Fernández por los planes para "retener" en Cantabria a la treintena de médicos de familia que terminan su formación en julio, Pascual ha indicado que "es muy difícil" porque "la mayoría son de fuera y tienden a volver a su comunidad", pero tras haber hablado con ellos cree que "podremos retener a un tercio de ellos, lo cual es muy importante".

Fernández ha dicho a Pascual que "desde su llegada al Gobierno, nuestra atención primaria pasa por sus peores momentos", y ha criticado que "muchas de las faltas de médicos eran previsibles" -por ser jubilaciones- y "no se han cubierto".

El titular de Salud ha indicado al respecto que no se pueden declarar plazas de difícil cobertura "por el simple hecho de que se jubilen". "Parece que la culpa de que no haya médicos en España es de este consejero", ha dicho.

Además, ha advertido que la falta de facultativos que se produce durante el verano en los consultorios "es el 20% o el 22%, poco más del 10% del resto del año", en el que "nos faltan todos los días el 10% o 11% de facultativos".