El Centro Social La Libre reúne 143.000 euros para mantenerse abierto - LA LIBRE

SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Social Autogestionado La Libre, situado en la Rampa Sotileza, 1, de Santander, se mantendrá abierto después de reunir, con dos días de antelación, un total de 143.000 euros.

Así lo ha anunciado en una nota de prensa en la que ha detallado que ha recaudado 100.420 euros a través de un 'crowdfunding' en la plataforma Mi Grano de Arena, que ha sumado un total de 521 donaciones; y 44.580 euros mediante donaciones directas de particulares, huchas colectivas y eventos solidarios.

En concreto, ha recibido aportaciones de vecinos de Santander, y colectivos y cooperativas de toda Cantabria, y de territorios como Bilbao, Burgos, Madrid o Barcelona, entre otros.

En el texto, la Asociación Cultural La Libre ha criticado que el "inhumano e inflado" mercado inmobiliario amenazaba la continuidad de este centro de pensamiento crítico con 25 años de andadura.

El equipo del proyecto ha vivido la campaña de micromecenazgo como "una auténtica carrera de fondo", que ha solucionado una situación que comenzó como "un llamamiento de urgencia ante la venta del local y la dificultad de encontrar una nueva ubicación a un precio razonable".

Desde la asamblea de La Libre han subrayado que "este hito debe leerse como un acto político". "Nos encontramos ante un mercado inmobiliario y una turistificación masiva que se está llevando por delante los barrios convirtiéndolos en mercancía. Que resistamos y que la comunidad intervenga para que eso sea posible es una victoria. Demuestra de nuevo que, cuando nos organizamos, somos imparables", han añadido.