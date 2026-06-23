El centro y el valle de Villaverde suben a aviso rojo por calor

Playa de Somo - EUROPA PRESS

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha incrementando el riesgo de los avisos por altas temperaturas previstos para la jornada de este martes, en la que Liébana, el centro de la región y el valle de Villaverde están en aviso rojo (peligro extremo) y el resto de la Comunidad en aviso naranja (peligro importante).

Las condiciones meteorológicas se han recrudecido desde esta mañana, ascendiendo el nivel de riesgo a rojo en el centro de la región y el valle de Villaverde, con temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados centígrados, al igual que Liébana.

Mientras que se mantiene el nivel de riesgo naranja en el litoral y Cantabria del Ebro, con máximas de entre 37 y 39 grados, hasta las 21.00 horas, según las previsiones de la AEMET.

En la jornada del miércoles continuará el calor y los avisos, que serán naranjas en toda la Comunidad entre las 13.00 y las 21.00 horas. La previsión es de máximas de 39 grados en Liébana; 38 en el centro, el Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro, y 37 en el litoral.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Seguridad, mantiene la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCANT) activada para un especial seguimiento del aviso especial por ola de calor emitido por AEMET entre el 21 y 24 de junio.

RECOMENDACIONES

Dada la acusada subida de los termómetros prevista, desde el Gobierno de Cantabria se pide a los cántabros y a quienes nos visitan que eviten la exposición directa y prolongada al sol en las horas centrales del día, y que no realicen esfuerzos o actividades físicas innecesarias. Es conveniente mantenerse hidratado a base de ingesta frecuente de bebidas no alcohólicas, sin esperar a tener sed, salvo contraindicación médica, y evitar las comidas copiosas. P

ara favorecer la regulación del calor corporal se recomienda utilizar ropa ligera y holgada de colores claros, que debe acompañarse de gorro, gafas y crema protectora.

En estas circunstancias, es muy importante prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con algún tipo de patología, más vulnerables a sufrir deshidratación o golpes de calor.

En la playa se recomienda el uso de sombrilla, refrescarse frecuentemente, evitar estancias prolongadas, y salir inmediatamente del agua y acudir a los puestos de vigilancia en caso de encontrarse mal.

Además, el Ejecutivo desaconseja la práctica de cualquier tipo de deporte al aire libre (senderismo, ciclismo, runing, etcétera) y la realización de esfuerzos. Si éstos fueran inevitables se deben de elegir las horas de menor incidencia de sol y calor, y mantener una hidratación continua. Con temperaturas altas lo mejor es dejar las actividades lúdicas que requieran desgaste físico acusado para días menos calurosos.

Si es posible se insta a la población a elegir lugares frescos, a la sombra, y evitar que el calor entre en casa bajando persianas y cerrando ventanas en las horas de mayor temperatura.

Ante este episodio de tormentas previsto para la tarde de hoy, el Gobierno recomienda que se evite permanecer al aire libre, sobre todo en praderas y lugares abiertos; si se está lejos de un refugio adecuado, hay que mantenerse alejado de las masas de agua y de zonas altas, buscar un lugar bajo o una depresión del terreno y nunca tumbarse en el suelo.

No hay que guarecerse debajo de árboles, en particular si están aislados y es necesario alejarse de alambradas, verjas, vías del tren y otros objetos metálicos, al igual que de zonas ricas en mineral de hierro.

El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto; no obstante, en las viviendas se deben de evitar corrientes de aire, dado que atraen los rayos.

Asimismo, durante el episodio se desaconseja bañarse o ducharse, puesto que el agua es buen conductor de la electricidad, y se deben de proteger los electrodomésticos, desenchufando aquellos que se pueda, para evitar que sean dañados por subidas o caídas de tensión.

Además, ante la posible llegada de lluvias el Gobierno insta a los ciudadanos a retirar del exterior de los domicilios aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante.

Por la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

En último término, se recuerda que ante cualquier incidencia hay que llamar al 112 lo antes posible para procurar una rápida intervención.