Los centros cívicos de Santander acogerán 76 proyectos el próximo curso

Archivo - Centro cívico Juan de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos de Santander desarrollarán un total de 76 proyectos que pondrán en marcha diferentes asociaciones, entidades y colectivos para este curso 2025-2026. Como novedad habrá cursos de defensa personal, conocer Santander y su historia, arte floral o taller de podcast.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado de que han sido 77 propuestas las presentadas en el periodo de convocatoria para la organización de las actividades en centros municipales. De ellas, 21 son nuevas y 56 son de ediciones anteriores. Según ha indicado, se han aprobado todas salvo una que no cumplía los requisitos de la convocatoria.

La concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha destacado "la consolidación y el interés creciente" que registra esta iniciativa del Ayuntamiento para poner a disposición locales municipales con el fin de facilitar programaciones que propicien la participación de los ciudadanos en actividades socioculturales.

Así, entre los espacios que se ponen a disposición de las entidades solicitantes para el nuevo curso hay 14 centros cívicos, dos centros sociales y dos centros culturales.

De esta manera, los interesados han podido optar a espacios en los centros cívicos Callealtero, María Cristina, Cueto, Meteorológico, Nueva Montaña, La Marga, Camarreal, Mercedes Cacicedo (San Román), Río de la Pila, Ramón Rodríguez Bolado (Monte), Numancia, Cazoña, Tabacalera y Juan de Santander; los centros culturales Doctor Madrazo y Fernando Ateca (Monte), y los centros sociales La Peña (Camarreal) y María Blanchard.

Los locales se ceden para organizar actividades docentes, talleres o cursos, necesariamente de orientación didáctica y deberán promover los valores del ocio y el tiempo libre.

Las actividades se deberán desarrollar dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, y la duración concreta, periodicidad y horarios las fijarán los organizadores, siempre dentro de los horarios de aperturas de cada espacio.

El curso pasado 67 proyectos resultaron beneficiarios. "Con esta convocatoria queremos respaldar la labor de estos colectivos y enriquecer la programación en los barrios", ha destacado Gutiérrez.

Finalmente, ha informado que a mediados de septiembre se abrirá el plazo de inscripción en las diferentes actividades.