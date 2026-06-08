Los centros cívicos de Santander ofrecerán este verano 137 actividades y 2.336 plazas en campus y talleres

Clausura de actividades de los centros cívicos en foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos municipales del Ayuntamiento de Santander ofrecerán este verano un total de 137 actividades y 2.336 plazas, a través de campus y talleres que constituyen una alternativa educativa, cultural y lúdica que permitirá compatibilizar las responsabilidades laborales y familiares durante los meses vacacionales.

Así lo ha anunciado este lunes en un comunicado la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, que ha indicado que las actividades se desarrollarán en diferentes centros cívicos distribuidos por la ciudad para acercar la programación a los barrios y facilitar el acceso de las familias a estos recursos municipales.

El periodo de preinscripción permanecerá abierto del 10 al 17 de junio. El sorteo público para la adjudicación de plazas se celebrará el 18 de junio a las 10.00 horas. Las listas de admitidos se publicarán el 19 de junio, fecha en la que también se abrirá el plazo de inscripción para las plazas vacantes a partir de las 14.00 horas.

Las inscripciones podrán realizarse de forma online, presencial o telefónica.

La concejala ha resaltado que el Ayuntamiento "vuelve a apostar por una programación diseñada no solo para fomentar el ocio educativo y el aprendizaje, sino también para facilitar la conciliación de la vida familiar durante el periodo estival".

"Queremos que los centros cívicos sigan siendo un apoyo real para las familias santanderinas. Por eso hemos diseñado una programación amplia, accesible y repartida por toda la ciudad, que combina formación, cultura, ocio y conciliación durante los meses de verano", ha incidido.

BALANCE DEL CURSO 2025-2026

Por otro lado, Gutiérrez ha señalado que los 17 centros cívicos municipales de Santander han reforzado durante el curso 2025-2026 su papel como espacios de convivencia, participación ciudadana y dinamización social, registrando la participación de más de 80.000 personas en talleres, actividades y propuestas impulsadas por la Concejalía de Participación Ciudadana, entidades colaboradoras y otras áreas municipales.

A lo largo del año, los centros han acogido una amplia programación formativa y de ocio dirigida a todos los públicos, con talleres de baile, memoria, pintura, uso de teléfonos móviles, yoga, fotografía, radio podcast y bachata, entre otras iniciativas culturales, educativas y familiares.

Las actividades puntuales desarrolladas en los distintos centros cívicos han congregado además a más de 40.000 participantes.

Durante el curso también se han desarrollado numerosas iniciativas culturales y sociales como los campus infantiles de Navidad, el Festival Internacional de Títeres, el Ciclo de Teatro Amateur, o las actividades en el jardín vertical.

Asimismo, las exposiciones organizadas en distintos centros cívicos han recibido más de 15.000 visitantes, mientras que las excursiones y visitas culturales al Palacio de la Magdalena, la bahía de Santander y el autobús turístico han congregado a más de 800 personas.

La programación se ha completado con conciertos, presentaciones de libros, actos benéficos y recitales, además de otras iniciativas.