Los centros cívicos de Santander programan un centenar de actividades para las fechas navideñas

Los centros cívicos de Santander han programado hasta el 7 de enero un centenar de espectáculos, actuaciones, fiestas y campus navideños con el fin de ofrecer alternativas de ocio para pequeños y mayores.

Para esta programación navideña, en la que se dedica especial protagonismo a los niños, el Ayuntamiento ha habilitado 6.535 plazas para participar en las diferentes propuestas.

La concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha resaltado la variedad y calidad del programa de actividades, y ha animado a los santanderinos a participar en ellas.

San Román, María Cristina, Cazoña, Tabacalera y Camarreal ofrecerán campus con actividades navideñas, entre ellas, talleres, juegos, manualidades y deporte.

Entre las diferentes propuestas, el centro cívico Juan de Santander acogerá un taller gratuito de inscripción a la ópera dedicado a niños a partir de 9 años, acompañados de adultos, el sábado 3 de enero.

El mismo espacio acogerá otras actividades, como maratón de villancicos, talleres gratuitos de merengue, números de máscaras, talleres de lectura dramatizada y un maratón de estimulación cognitiva.

Por su parte, Tabacalera acogerá varias actividades, como el espectáculo 'Christmas Carols', conciertos, clases gratuitas de aero dance, talleres gratuitos de yoga, bachata, clases de baile de salón, de piano, así como talleres de juego en familia para niños y adultos.

En Cazoña habrá espectáculos familiares, talleres de yoga y memoria, y otras actividades como las denominadas 'Baño de Bosque' y 'Espalda sana'.

El centro cívico María Cristina ofrecerá el espectáculo 'Christmas Carols', talleres de guirnaldas navideñas y yoga, cuentacuentos, mientras que el Mercedes Cacicedo presentará propuestas como el recital 'Son de Indianos', un espectáculo familiar de magia y una actividad de zambomba flamenca.

En San Román se celebrará la fiesta del Rosco en colaboración con la Asociación de Vecinos Virgen del Mar, y habrá un espectáculo familiar de magia, mientras que en Nueva Montaña habrá una exhibición de baile y chocolatada, el espectáculo 'Tic Tac', clases de taichí, sport dance y defensa personal en familia.

El centro de Numancia ofrecerá cuentacuentos, clases de yoga y pilates, una conferencia sobre la vivencia terapéutica a través de la pintura, y talleres de pilates, creación de adornos navideños y yoga para niños.

El Juan Carlos Calderón tendrá clases gratuitas de yoga, taller de taichí, talleres de yoga para niños, de baile y acercamiento a las danzas de Cantabria, y de improvisación teatral.

También el centro Ramón Rodríguez Bolado acogerá un espectáculo familiar de yoga; el Meteorológico presentará un taller de teatro y un parchís temático de viaje en inglés; Ateca tendrá un taller gratuito de yoga, y el centro cívico del Barrio Pesquero acogerá la actividad del 'Coche de Papá Noel'.