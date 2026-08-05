El CEO de Magnon Green Energy analiza en Piélagos los retos de la independencia energética

Guillermo Negro muestra la evolución del precio de la electricidad. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PIÉLAGOS 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Magnon Green Energy, Guillermo Negro, ha analizado en una conferencia de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), en Piélagos, los retos de la independencia energética.

En un comunicado, la UC ha subrayado que la charla 'Renovables e independencia energética', que han clausurado la sede de Piélagos, se ha centrado, entre otras cosas en la biomasa, una tecnología que permite producir electricidad y calor renovables, además de fabricar combustibles sostenibles para sectores difíciles de electrificar, como el transporte marítimo o la aviación.

Negro ha subrayado su impacto sobre el empleo y el desarrollo rural, y ha lamentado que España "desaprovecha una gran cantidad de restos agrícolas y forestales que podrían transformarse en energía".

"La pena es que estamos viendo cómo arden los montes. Como sociedad no nos lo podemos permitir porque el recurso está", ha apostillado.

En el caso de Cantabria, ha destacado el potencial hidroeléctrico de la comunidad, aunque ha opinado que aún existe recorrido para impulsar tanto la energía eólica como el aprovechamiento de la biomasa.

Por otra parte, el experto ha explicado que los últimos acontecimientos internacionales han convertido la seguridad energética en una cuestión estratégica para Europa.

Y es que, a su juicio, España parte de una posición "privilegiada" gracias a la abundancia de recursos renovables, "aunque todavía debe superar importantes desafíos para convertir ese potencial en un sistema energético plenamente autónomo y seguro".

"Los eventos que ha habido en el mundo en estos últimos años, ya sea la guerra de Ucrania o el conflicto en Oriente Medio, han demostrado que tenemos que evolucionar hacia un sistema de suministro de energía que nos independice de las tensiones geopolíticas", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que España reúne las condiciones para avanzar hacia un modelo energético más autónomo, aunque para lograrlo será necesario reforzar las redes eléctricas, impulsar el almacenamiento, aprovechar mejor la biomasa y desarrollar una industria tecnológica propia.

Y es que, ha opinado que el país cuenta con recursos naturales que la sitúan en una posición de ventaja.

"Tenemos sol, viento y muchísima biomasa que no se aprovecha", ha señalado Negro, que está convencido de que España "todavía dispone de margen para incrementar el aprovechamiento de distintas fuentes renovables y reducir su dependencia de los combustibles fósiles".

Más allá de la generación de energía, Negro ha matizado que la transición energética representa también "una oportunidad para fortalecer el tejido industrial del país", y concretamente las empresas especializadas en la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, calderas de biomasa y otros equipos estratégicos.

Pese a todo ello, el experto se ha mostrado optimista sobre el futuro energético del país. "Las piezas están. Lo primero es ponerlas a jugar y agilizar todo ese proceso", ha concluido.