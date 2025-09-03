El CEO de Metrovacesa repasa los retos actuales de la vivienda en un curso en la UIMP sobre 'nuevas formas de habitar'

Reúne hasta el viernes a expertos para abordar el papel de la regeneración urbana, la colaboración público-privada o la innovación

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La promotora inmobiliaria Metrovacesa ha participado este miércoles en la inauguración del curso 'Arquitectura y vivienda. Nuevas formas de habitar' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y lo ha hecho a través de su CEO, Jorge Pérez de Leza, quien ha repasado la situación actual del mercado residencial y los principales desafíos relacionados con la vivienda.

La apertura del monográfico, patrocinado por Metrovacesa junto al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), también ha contado con la intervención de la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del MIVAU, Maite Verdú, y con el director del curso, el arquitecto y urbanista José María Ezquiaga.

El CEO de Metrovacesa --promotora inmobiliaria líder en España con más de 100 años de historia-- ha subrayado en su discurso los problemas de acceso a la vivienda y los desequilibrios territoriales. Además, ha señalado que "garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible no es solo una cuestión económica, sino un factor decisivo para la cohesión social y la sostenibilidad urbana".

Para abordar este reto ha apuntado como "principios irrenunciables" la sostenibilidad, la responsabilidad ambiental y social, la estabilidad normativa y la colaboración de todos: administración, sociedad civil, universidad y empresa. "La clave está en sumar capacidades", ha dicho.

Pérez de Leza ha subrayado que el sector inmobiliario representa más del 10% del PIB español y da empleo directo a casi 1,5 millones de personas.

DATOS DEL MERCADO

Según datos de Metrovacesa R3search, la iniciativa de análisis del sector que combina datos oficiales sobre demografía, construcción y compraventas con el perfil real de sus clientes para ofrecer una radiografía del mercado residencial, en 2024 la población española creció en 449.000 personas, y se constituyeron 136.000 nuevos hogares.

Aunque los visados de obra nueva aumentaron un 18%, la oferta sigue lejos de cubrir las necesidades actuales. El resultado es un mercado "polarizado", en el que el comprador medio tiene 44 años, adquiere viviendas por un precio de 379.000 euros y financia el 71% mediante hipoteca.

En este contexto, para afrontar el reto de la vivienda, el CEO de Metrovacesa ha instado a renovar la alianza entre administraciones, empresas, universidad y ciudadanía para que "traduzca la reflexión en acción, y el consenso en proyectos concretos".

PROYECTOS DE REFERENCIA

Durante su intervención, Pérez de Leza ha mencionado varios proyectos recientes de desarrollo urbano sostenible impulsados por Metrovacesa que ejemplifican las transformaciones urbanas pioneras que promueve la compañía.

Como "uno de los proyectos actualmente en construcción más ambiciosos" ha citado Isla Natura, en Sevilla, un nuevo barrio de 67 hectáreas con 2.870 viviendas -el 66% desarrolladas por la promotora- y más de 180.000 metros cuadrados de zonas verdes con 4.247 árboles, que forma ya parte del futuro anillo verde de la ciudad.

También, como ejemplo destacado de desarrollo futuro, ha señalado Vinival, en el municipio valenciano de Alboraya, un "ecobarrio" que se levantará sobre un antiguo suelo industrial en La Patacona y que tendrá como centro las antiguas bodegas Vinival.

Asimismo, ha puesto en valor el proyecto Seda-Paperera, desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona), que transformará 41,9 hectáreas industriales en desuso de ese municipio en un barrio con más de 5.700 viviendas, casi la mitad protegidas y una de cada cinco destinadas a alquiler asequible de titularidad pública.

Esta actuación responde al déficit estructural de vivienda en la región, garantizando acceso en un mercado muy tensionado. El proyecto, concebido con criterios de sostenibilidad como la instalación de una pérgola fotovoltaica de un kilómetro de longitud, ha sido reconocido como 'Mejor Desarrollo Urbanístico' en los Premios ASPRIMA SIMA 2025 y se presenta como un ejemplo de colaboración exitosa entre sector público y privado.

Por último, el proyecto de transformación de las Tres Chimeneas, entre Sant Adrià y Badalona, supondrá 450 millones de inversión para crear un barrio de usos mixtos con más de 1.700 viviendas -40% asequibles-, 10 hectáreas de zonas verdes y nuevos equipamientos. La antigua central será Catalunya Media City, un referente en regeneración urbana, sostenibilidad y dinamización económica.

Por su parte, la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, ha destacado en su intervención "la importancia de impulsar políticas de suelo innovadoras y de rehabilitación energética e integral del parque residencial", mientras que el director del curso ha seañalado que "los retos de la vivienda nos deben movilizar a la acción".

Es por ello que este monográfico está enfocado a comprender la problemática desde distintas disciplinas, como las ciencias sociales, la arquitectura, la economía o el urbanismo, "que abordan los múltiples factores que le afectan", ha explicado.

El curso se desarrollará en la UIMP de Santander entre este miércoles y el viernes y reúne a expertos como Carlos Moreno (Universidad de la Sorbona), Joan Clos (exdirector de ONU-Hábitat), Carolina Roca (presidenta de ASPRIMA), Juan Herreros (ETSAM-Columbia University) y representantes del sector público y privado.

El programa abordará la carestía de la vivienda, el papel de la rehabilitación y regeneración urbana, los nuevos formatos habitacionales, la colaboración público-privada y la innovación arquitectónica en Europa y España.