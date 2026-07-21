La CEO de Semicrol sitúa el talento humano como base del crecimiento en empresas tecnológicas - UC

CAMARGO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La CEO de la consultoría tecnológica Semicrol, Natalia Alciturri, ha destacado que el valor de una compañía especializada en consultoría tecnológica y desarrollo de software está en "las personas que conforman el equipo", al tiempo que ha señalado que el teletrabajo, la descentralización de los equipos y los retos de aprendizaje suponen una oportunidad para captar talento en el sector.

Alciturri ha impartido este lunes la conferencia 'La fuerza de las personas: talento, tecnología y equipos que transforman el trabajo' en el salón de plenos del Ayuntamiento de Camargo, en el marco de las actividades culturales de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.

La empresaria ha explicado cómo en su empresa, que integra "la visión a largo plazo y el compromiso con el territorio en su ADN", han gestionado la adaptación al teletrabajo e internacionalización. "Nuestra sede principal y la mayor parte del equipo está aquí, pero llevamos muchos años trabajando en Latinoamérica y tenemos equipo en México y en Colombia".

La directora de los cursos de verano, Rosa Martín, ha hecho hincapié en que en un entorno cada vez más complejo y competitivo, lo que permite convertir las ideas en realidades es "la colaboración, la confianza y la capacidad de trabajar juntos". En este contexto, Alciturri ha insistido en que los trabajadores "escogen desde hace mucho tiempo las compañías en las que quieren trabajar" y necesitan que sea "tecnológicamente un reto de conocimiento para ellos", más allá de que el proyecto o las condiciones les atraigan.

La empresaria ha señalado que otra forma de captar talento frente a lo que pueden ofrecer grandes compañías es la flexibilidad y empatizar con "situaciones personales" desde una posición más cercana que facilite la conciliación. Asimismo, ha abordado los retos que ha supuesto la disrupción de la inteligencia artificial, destacando que "la IA es una tecnología transversal a todas las organizaciones y ahí nadie va a venir a enseñarnos cómo usarlo en nuestro día a día".

Alciturri ha concluido que en la adaptación a la inteligencia artificial "la voluntad individual va a marcar la diferencia entre quienes mantengan ese nivel de competencias adecuado para seguir aportando valor a sus compañías".

El acto ha contado con la asistencia de la rectora de la UC, Conchi López, y la responsable de la sede de Camargo, Paula Parás.