CEOE afirma que los datos del paro de octubre "retratan" el modelo económico de Cantabria

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SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE-Cepyme Cantabria ha afirmado que los datos de empleo de octubre en Cantabria publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo "retratan" el modelo económico de la comunidad y "están en la tónica de años anteriores", con un paro registrado que subió en 556 personas con relación al mes anterior, especialmente en el sector servicios con 466 desempleados más (+2,28%), lo que "vuelve a indicar la importancia de la estacionalidad" en la estructura laboral.

En un comunicado, la patronal cántabra ha subrayado que, sin embargo, la región presenta mejores cifras que la media española tanto en evolución del paro como en la contratación.

Ello, unido a la caída de la afiliación y la "tenue" evolución del desempleo, principalmente en comparación con los datos interanuales, subrayan el planteamiento de los empresarios de "seguir trabajando para consolidad un modelo productivo más diversificado, estable y capaz de generar empleo durante todo el año", ha reivindicado el director general de la patronal, Francisco Aguilera.

En octubre, el paro registrado en Cantabria subió en 556 personas con relación al mes anterior, lo que supone un incremento del 2 por ciento. Este dato es el séptimo más moderado de las comunidades autónomas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 21 parados, lo que supone un 0,1% menos y es el mejor dato desde que hay registros oficiales comparables.

Por sectores, el paro bajó ligeramente en construcción, mientras que se incrementó en servicios, con 466 parados más (+2,28%). Este dato tiene relación con el fin de las últimas contrataciones estivales, ha remarcado.

Para el director general de CEOE-Cepyme Cantabria, el comportamiento de este último sector "vuelve a indicar la importancia de la estacionalidad" en la estructura laboral, mientras que el resto de los sectores "presenta una evolución estable".

En lo referente a la contratación, los datos del décimo mes del año registraron 15.351 contratos en Cantabria, un 2,3% más que en el mismo mes del año anterior. En las cifras facilitadas suben tanto los indefinidos como los temporales en una proporción similar.

No obstante, para Aguilera, aunque el volumen de contratación aumenta respecto al mes anterior, el predominio de los contratos temporales (72%) sigue siendo un factor que diferencia a Cantabria del resto de comunidades de su entorno.

En lo que respecta a la afiliación, la Seguridad Social perdió en octubre 825 cotizantes en la región respecto al mes anterior, aunque en menor medida que la media nacional. En comparación con el mismo mes de 2025 la afiliación sube, pero por debajo de la media del país.

En opinión del dirigente de la patronal, estos datos, en general, son "positivos" y "reflejan de alguna manera las consecuencias del proceso de regularización aprobado hace unos meses".