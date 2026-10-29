CEOE Cantabria destaca el "valioso legado" de Fátima Báñez y traslada sus condolencias

Archivo - La presidente de la Fundación CEOE, Fátima Báñez - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria ha destacado el "valioso legado" que deja la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que viajaba en el tren de Iryo accidentado este miércoles en Urda (Toledo).

En sus redes sociales, la patronal cántabra lamenta "profundamente" el fallecimiento Báñez, quien, a lo largo de su trayectoria, "desempeñó un papel destacado en el ámbito institucional y empresarial, impulsando el diálogo, la colaboración y el compromiso de las empresas con el progreso económico y social".

"Su dedicación, cercanía y capacidad para tender puentes dejan un valioso legado y un recuerdo especial en el mundo empresarial", asegura CEOE Cantabria.

Igualmente, la patronal regional ha traslada todo su apoyo y sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a sus compañeros de CEOE así como a todas las personas afectadas por el trágico accidente ferroviario.