CEOE CEPYME Cantabria organiza el I Foro de Comunicación

Cartel - CEOE CEPYME

SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

CEOE CEPYME Cantabria ha organizado el I Foro de Comunicación que bajo el título 'La comunicación que sí funciona en la empresa real' se celebrará el martes 30 de junio, desde las 9.00 horas, en la sede de la patronal en Santander.

Se trata de un encuentro para profesionales y empresas que quieran conocer experiencias reales, herramientas y buenas prácticas sobre comunicación corporativa, reputación, gestión de crisis, posicionamiento, relaciones institucionales y comunicación interna.

El programa contará con la intervención de Patricia Rouzaut (CEOE), que abordará 'Cómo ser relevantes en un entorno con mucho ruido', a la que seguirá una mesa redonda con expertos en comunicación, medición, sostenibilidad y grupos de interés.

La jornada concluirá con la ponencia del director de Comunicación de Sage, Ricardo Gómez, sobre comunicación y reputación empresarial.

Las inscripciones pueden formalizarse a través de ceoecantabria.es/evento/foro-comunicacion/