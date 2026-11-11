CEOE-CEPYME destaca el seguimiento "minoritario" de la huelga en Cantabria

Comercios abiertos en Santander. - EUROPA PRESS

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME ha destacado el seguimiento "minoritario" y "sin alteraciones significativas" de la huelga general en Cantabria entre sus empresas asociadas.

En un comunicado, la patronal ha especificado que la actividad se ha desarrollado con normalidad en la inmensa mayoría de los centros de trabajo.

Así, ha subrayado que los poderes públicos han garantizado los derechos tanto de huelguistas como de empresarios, trabajadores y autónomos que han decidido no secundar esta convocatoria y mantener su actividad.

"Durante todo el día desde nuestra organización nos hemos mantenido en contacto permanente y directo con nuestras empresas asociadas, atendiendo sus consultas y acompañándolas en el desarrollo de la actividad laboral", ha apuntado la patronal.

Por último, ha destacado la importancia de que el ejercicio del derecho a la huelga "sea compatible con el derecho al trabajo de quienes han decidido mantener su actividad".

"Reiteramos nuestro respeto a ambas decisiones y defendemos que estos derechos deben poder ejercerse libremente, con todas las garantías y desde el respeto mutuo", ha concluido CEOE-CEPYME.