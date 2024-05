CEOE-CEPYME hace balance del año con unas cuentas "saneadas" y un crecimiento en socios del 10%

Conde pide al Gobierno regional más velocidad y "valentía" en las decisiones



SANTANDER, 24 May. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria ha celebrado este viernes la asamblea anual de la Confederación de Empresarios, en la que se ha aprobado el informe del año y las cuentas "saneadas" de la organización en 2023, un ejercicio que la patronal cierra con un crecimiento tanto en proyectos como en socios, en este último caso del 10%.

En concreto, la organización cuenta con 570 socios directos y 60 asociaciones y patronales y, como ha puesto de manifiesto en su informe, el año pasado incrementó tanto su cartera de servicios como el equipo necesario para hacerla posible, alcanzando los 14 empleados y 5 colaboradores que atienden sus 12 áreas de actividad.

Así, el pasado año se desarrollaron 187 acciones de apoyo de las que se beneficiaron 250 empresas. Por otro lado, se gestionaron 259 ofertas de empleo y más de 1.000 alumnos asistieron a los programas de impulso a la Formación Profesional.

Estos datos se han dado a conocer en la asamblea anual de la Confederación, a la que han acudido más de medio centenar de empresarios y en la que el presidente, Enrique Conde, ha hecho un repaso de la actividad de CEOE-CEPYME durante el pasado año y ha trazado las líneas de actuación para los próximos meses.

Previamente, la directora general, Isabel Cuesta, ha resumido las principales actuaciones del ejercicio y ha presentado las cuentas anuales, que han sido aprobadas por unanimidad. Como ha señalado, el presupuesto del año pasado era algo superior a los 2 millones de euros y el resultado al final de 2023 presenta una realidad "saneada y consolidada en todos los terrenos, con un resultado equilibrado".

En la documentación presentada se aprecia que, en la parte institucional, la patronal mantuvo el pasado año más de 100 reuniones con responsables de organismos regionales, además de que participó en 20 reuniones del Dialogo Social y presentó aportaciones e informes a seis proyectos de leyes y reglamentos del Gobierno regional.

En su labor por dar a conocer la realidad de CEOE, remitió 70 notas de prensa y comunicados, y alcanzó los más de 12.000 seguidores en redes sociales y cera de 130.000 visitas a la web corporativa.

En resumen, el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria ha destacado que, en 2023, se ha "mejorado y ampliado la carta de servicios" de la organización con el Espacio IBE y todos sus servicios asociados; se ha consolidado la Oficina Agro, se ha reforzado la apuesta por nuevos sectores como el digital, el tecnológico y el emprendimiento; ha mejorado la visibilidad y la capacidad de prescripción de CEOE en el conjunto del sector empresarial y se ha "reivindicado con orgullo la figura del empresario".

INTERLOCUCIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL

Asimismo, Conde ha destacado la "capacidad de interlocución" con el actual Gobierno regional (PP), ya que durante sus diez primeros meses han mantenido 15 reuniones oficiales, además de "numerosos contactos". En total, más de 70 reuniones que, para el presidente, reflejan un resultado "aceptable", pero que "debería mejorar". "Podríamos decir, como resumen, que el ritmo de los empresarios no es el mismo que el de la Administración".

"Ha pasado ya casi un año desde que tomó posesión el nuevo Gobierno de Cantabria y lo que vemos los empresarios es que esto no termina de arrancar. Necesitamos decisiones valientes ahora porque dentro de unos meses todos estarán ya con la calculadora en la mano pensando en las próximas elecciones. Lo que vemos es que los datos no mejoran, las decisiones no se toman, los compromisos no se cumplen y otros están haciendo las cosas mucho mejor; necesitamos menos buenas intenciones y más determinación", ha sentenciado.

Así, ha puesto sobre la mesa algunas cifras de la realidad económica y social de Cantabria que "no invitan al optimismo", poniendo especial énfasis en aspectos como la fiscalidad, el absentismo, las exportaciones, la caída de la producción industrial o la generación de energía renovable y las conexiones.

"Como comunidad y como organización que representa a los empresarios, necesitamos avanzar más deprisa en la implantación de medidas que pensamos son claves para el desarrollo de Cantabria. No debemos resignarnos a ser una comunidad de segunda", ha sentenciado Conde.

Como palancas para revertir la situación ha señalado tres temas trasversales los empresarios ven "básicos para la competitividad": reconducir el "grave problema" del absentismo laboral, avanzar de forma mucho más rápida en la agilización y simplificación administrativa y reducir la presión fiscal hasta donde sea posible.

En la asamblea de este año la invitada ha sido María Helena Antolín, exvicepresidenta del Grupo Antolín, uno de los mayores fabricantes mundiales de componentes para automóviles, y también vicepresidenta de CEOE España en la actualidad,

quien ha compartido con los empresarios de Cantabria su experiencia empresarial en una charla muy interesante y sugerente sobre movilidad sostenible, uno de los principales retos de Europa en los próximos años.