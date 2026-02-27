CEOE-CEPYME renueva su Comité Ejecutivo con la entrada de cuatro empresas

Parte del nuevo Comité Ejecutivo de CEOE-CEPYME Cantabria. - CEOE-CEPYME

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria ha renovado su Comité Ejecutivo con la entrada de cuatro empresas industriales cántabras: Reinosa Forgings & Castings, Textil Santanderina, Froxá y Boluda Corporación Marítima.

En concreto, los nuevos miembros son Miguel Ángel Díez (CEO de Reinosa Forgings & Castings), José Javier Fernández (CEO de Froxá), Daniel Berasategui (director corporativo de Boluda Corporación Marítima) y Paula Parés (directora de Legal & ESG de Textil Santanderina).

Mientras, han salido del Comité Ejecutivo de la patronal cántabra Jorge Oliveira (tras jubilarse en 2025 después de una década como director de Solvay en Torrelavega), Miguel Ángel Cuerno (vicepresidente de la Cámara de Comercio y presidente de la Federación de Comercio) y Andrés Gómez (director general del Grupo GOF).

De esta forma, el nuevo organigrama del Comité Ejecutivo de CEOE-CEPYME Cantabria está formado por Enrique Conde como presidente; Beatriz Malagón, Antonio Pérez y Ana Sastre, como vicepresidentes; Rubén Otero, tesorero; y los vocales Ana Álvarez, Emérito Astuy, Ileana Soler, Iñaki Calvo, Manuel Coterillo, Tomás Dasgoas, Miguel Ángel Díez, José Javier Fernández, Daniel Berasategui y Paula Parés.

El Comité Ejecutivo de CEOE-CEPYME Cantabria ha celebrado este viernes una reunión en la que han participado los cuatro nuevos miembros de este órgano de dirección.

Se trata de cuatro directivos de empresas con una "sólida" presencia en la comunidad y que suponen un "refuerzo" de la representatividad del Comité, ha indicado la patronal en nota de prensa.

El presidente, Enrique Conde, ha destacado que los nuevos perfiles tienen en común "una sólida formación, juventud y una dilatada experiencia en funciones directivas", lo que supone "el rejuvenecimiento, la renovación y el fortalecimiento del Comité y del conjunto de CEOE".

Asimismo, ha subrayado que representan a empresas vinculadas al mundo industrial, que es, desde hace tiempo, "una gran preocupación para los empresarios de Cantabria".

Ha señalado que los nuevos miembros trabajan en sectores diversos y en mercados globales, aunque sus empresas tienen un denominador común: mantienen un "fuerte arraigo" en los entornos donde desarrollan su actividad.

Conde también ha agradecido a los miembros salientes del Comité su aportación durante estos últimos años, "que no han sido nada fáciles". "Todos han contribuido con su trabajo, conocimiento y experiencia al fortalecimiento de nuestra organización. Cuento con ellos para continuar desarrollando el proyecto de CEOE CEPYME en Cantabria", ha dicho.